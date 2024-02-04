影／開議日期喬不攏？黃國昌：國人對新國會有非常高的期待

民眾黨立委黃國昌日前爆綠營爭閣揆內鬥，總統府秘書長林佳龍指出黃國昌所言完全背離事實，黃國昌上午在回應媒體時表示，自己說的都是真的，但不希望讓立法院前院長游錫堃因這太難過，所以話說到此。

黃國昌表示當初若主席柯文哲在第一時間就發聲明就不會有這麼多風波，而不是等到林佳龍浮出水面，中間人才發那樣的聲明，這樣的脈絡大家都看得很清楚。對於藍綠兩黨要在2月23日開議，民眾黨要求在2月6日開議一事，黃國昌表示，新國會應該有新氣象，全體國人對國會該做的事情都有非常高的期待，更何況台灣社會的百工百業有哪個行業到2月底才開工，台灣民眾黨其實要做的事回應民眾對新國會的期待，所以當藍綠兩黨私下喬好2月23日開議時間，基於以上的理由民眾黨無法認同，既然如此各黨就照各自訴求向台灣社會報告，若無法取得共識，一切按照立法院議事規則進行。對於民進黨立委的酸言酸語，黃國昌強調對事情的討論一點幫助也沒有，層次太低，就不需要回應。 民眾黨立委黃國昌（中）上午在新北市板橋區府中捷運站外發送春聯與紅包，預祝民眾新春愉快。記者陳正興／攝影

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