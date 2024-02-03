國慶設計中華民國意象要回來了？ 藍綠三月引爆角力

民進黨完全執政八年，八年間刻意淡化「中華民國」意象的國慶設計，屢屢遭國民黨批評。不過，由於新國會由國民黨重新拿回立法院長寶座，院長韓國瑜將兼任國慶籌委會主委，對於國慶設計有絕對地否決權，且國慶籌委會一般會在3月間啟動作業，屆時勢必會引發一波藍綠角力。

去年國慶主視覺英文名為「Taiwan National Day」（台灣國慶日），被國民黨質疑是變相台獨，前總統馬英九對此亦相當不滿，拒絕出席去年國慶大會。不過，這樣的情況，今年可能出現變化。

去年的國慶主視覺，英文標註「TAIWAN NATIONAL DAY（台灣國慶日）」，被國民黨質疑是變相台獨。圖／內政部提供

國慶籌委會的組成，是由立法院長擔任主委，籌委會秘書長及執行長則分由內政部督導民政業務之政務次長及民政司司長擔任，雖然立法院也派有顧問及多名處長參與，但實際承辦工作都是由內政部在負責，其中就包含國慶相關意象設計，過去內政部都交由文總處理，最後再陳請主委批示執行，所以在蔡政府民進黨完全執政下，淡化中華民國凸顯台灣意象的國慶設計，在籌委會中並沒有爭議。

不過，由於今年起民進黨無法在完全執政，新任國慶籌委會主委將由韓國瑜擔任，因此，相關國慶意象的設計，將不再是民進黨說了算。

多次參與國慶籌委會的人士表示，歷屆國慶籌委會大概會舉行3到4次的常務委員會議，除了報告工作進度，最重要地當然是每年國慶想表達意象的相關討論，過去蔡政府時期，內部討論爭議不大，但由於今年起韓國瑜握有最終裁定權，當然可以不背書內政部的規畫，所以3月中旬由內政部召開先期會議，勢必就會針對國慶意象進行溝通協調。

這名人士表示，如果3月先期會議無法對國慶意象問題達成共識，將會影響後續招標作業，壓縮整個國慶籌備的作業期程，所以針對國慶意象設計的討論，藍綠勢必會自3月起展開角力。

商品推薦