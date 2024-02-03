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撇綠閣揆之爭指控 民進黨：柯文哲按出撥通就叫主動

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨發言人吳崢。本報系資料照
民進黨發言人吳崢。本報系資料照

立法院正副院長選舉落幕，綠白陣營為了是誰主動遊說國會龍頭選舉合作一事互槓。民眾黨主席柯文哲表示，是民進黨透過各方主動聯繫，他才回電醫界大老陳永興，卻被民進黨抹黑是他主動致電。民進黨發言人吳崢今天表示，這是雙方認知落差，「一個主動、各自表述」，在他看來，電話是柯文哲按出撥通的，這就叫主動。

吳崢指出，誰先主動聯繫對方一事，雙方認知不同，這可能是未來民進黨和民眾黨互動時，常常會遇到的問題，中文是博大精深的語言，可能對文字理解、定義不太一樣。他所理解，確實雙方通話是柯文哲自己按出撥通電話，這就叫「主動」；而柯文哲所理解的是，前面有先發生如何狀況，所以不叫主動，「沒關係，未來大家繼續理性溝通」。

吳崢表示，民眾黨從昨天開始全黨打一人，從發言人到黨團幹部到黨主席全都在砲轟他一個小小發言人。但從昨天他臉書發文、柯文哲說法，到陳永興公開信，一個很清楚的事實是，柯文哲確實致電陳永興，也有討論到「珊昌配」，最後沒有被接受，他的發文並沒有錯。吳崢說，民進黨在立院龍頭戰中，曾有和在野黨合作的善意，但不會因此放棄民進黨原則。

關於民眾黨立委黃國昌今天指控，兩位綠營中間人廖紫岑、林煜喆1月31日前來柯辦探詢「珊昌配」可行性，背後就是總統府秘書長林佳龍。吳崢指出，民眾黨點名的人越來越多，民眾已經快記不住這些人名了，民進黨的態度萬變不離其中，無論任何人說他代表誰，民進黨都沒有授權主動和民眾黨提議「珊昌配」。

吳崢表示，柯文哲這麼紅，一定會有很多人向柯文哲有各種提議，但民進黨均無授權接觸談「珊昌配」。

柯文哲辦公室發言人陳智菡昨天要求吳崢錯了要道歉，才是男子漢。吳崢回應，請問男子漢定義是什麼？要先說清楚，免得雙方又有認知落差。

吳崢 柯文哲 民進黨

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