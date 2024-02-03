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韓國瑜被指無上班 羅智強嗆黑韓產業鏈：能有水平嗎？

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
立法院長韓國瑜昨為上班首日，被批「沒上班」。國民黨立委羅智強今在臉書嗆，昨無會議，不等於沒有上班，立法院長工作涵蓋面廣，黑韓產業鏈要黑韓不意外，但有點水平，好不好？圖／取自羅智強臉書
立法院長韓國瑜昨為上班首日，被批「沒上班」。國民黨立委羅智強今在臉書嗆，昨無會議，不等於沒有上班，立法院長工作涵蓋面廣，黑韓產業鏈要黑韓不意外，但有點水平，好不好？圖／取自羅智強臉書

立法院韓國瑜昨上班首日，被批「沒上班」。國民黨立委羅智強今在臉書嗆，昨無會議，不等於沒有上班，立法院長工作涵蓋面廣，黑韓產業鏈要黑韓不意外，但有點水平，好不好？

羅智強說，側翼、綠媒黑韓的速度實在不能不佩服，才2月2日就開始狂打「韓國瑜沒上班」，是看不懂中文嗎？立院網站就寫得很清楚，2024年2月2日「本日無會議」，沒有會議，不等於沒有上班，好嗎？

羅智強表示，他2月2日，也沒進立法院辦公室，跑大安區活動、繼續謝票，看立法院資料、準備提新的法案，和選服主任開會，聽取選服工作進度報告，一整天從早忙到晚，沒有一刻休息。

羅智強指出，國會議場本來就是有開議才要開會，無開議則服務、研究法案、拜會各方，立法院長不只是大家看到檯面上的主持會議，也不只是要保持和國民黨內的立法委員的良好溝通，立法院長也要超越黨派和不同政黨的立法委員良性互動，立法院長也會受到全國各地民眾的各種建議，還負擔國會外交要接待外賓，工作涵蓋面非常廣。

羅智強提到，昨晚就傳出來立法院秘書長人選確定的訊息，很明顯韓院長就是在進行人事的拜訪跟徵詢，致力與未來國會議事的順利運作跟人事的穩定，特定媒體卻用這種低俗的方向以及外行的不專業訊息吹風向，用立法院沒有開議，來修理韓國瑜「第一天就不見」，這些黑韓產業鏈要黑韓不意外，但有點水平，好不好？

立法院 羅智強 韓國瑜

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