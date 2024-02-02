快訊

大掃除翻出3款骨董級紙鈔 眾人驚：看見房子頭期款了

鍾沛君曾坐「主播宮鬥搖滾區」 驚爆有人手腳不乾淨

中職／可裡可外！啦啦隊安芝儇不只身材火辣 原來還會做廚娘

進軍盧團隊？曝與盧秀燕便當晤談 蔡壁如：先整理競選總部

聯合報／ 記者林佩均余采瀅／台中即時報導
民眾黨前立委蔡壁如。圖／聯合報系資料照
民眾黨前立委蔡壁如。圖／聯合報系資料照

2024總統、立委大選落幕，中一選區民眾黨前立委蔡壁如以7千多票飲恨，下一步，外界都在看。外傳蔡壁如將接任盧團隊人事？蔡壁如坦言有和盧市長「便當晤談」，聊選戰心路歷程，至於是否接任市政顧問或市府顧問？蔡壁如景說，「我的未來，(過)年後再說，先整理競選總部，再找工作」。

針對盧團隊人事傳聞，台中市政府表示，市府因應市政需求，皆有定期人事整體調整，以利市政推行，若有人事調整，皆會正式發佈公告，無需針對個別人事揣測。

今天中午，蔡壁如表示，選後有與盧市長一起吃便當，促膝長談中一選區選戰的心路歷程，至於有無意願擔任市政顧問或市府顧問？蔡壁如直言，「沒有和市長說這麼多」，更強調「我的未來，(過)年後再說」、「先整理競選總部，再找工作」，呼籲外界不要過多揣測。

台中市 盧秀燕 競選總部 蔡壁如

延伸閱讀

行政院核定中捷藍線和台鐵海線雙軌化 蔡壁如：選票發威！

蔡壁如、黃珊珊內鬥？ 占星專家曝：1人未來將倒吃甘蔗

民眾黨餐會寫錯蔡壁如名字 彰化主委：蔡反安慰志工

民眾黨中部感恩餐會 柯文哲、蔡壁如「戶外私聊」

相關新聞

進軍盧團隊？曝與盧秀燕便當晤談 蔡壁如：先整理競選總部

2024總統、立委大選落幕，中一選區民眾黨前立委蔡壁如以7千多票飲恨，下一步，外界都在看。外傳蔡壁如將接任盧團隊人事？蔡...

賴清德今赴新竹市謝票 曝開票前：以為我會拿第二名

總統當選人賴清德今天中午到新竹市出席謝票感恩茶會，吸引3百多人參與。賴清德致詞時透露「開票前，我以為我最多（在新竹市）是...

這群「特殊生」離開校園被放生 缺工嚴重何不訓練成職場生力軍

台灣人口紅利即將失，2030年勞動力缺口恐達40萬人，勞動部提出的解方，有找中高齡、婦女再就業，或是向外攬才，卻不見國內有一群很「特殊」的人，他們有工作能力，也有工作意願，卻因不被理解、人際溝通誤會，求職處處碰壁，蔡英文總統常說勞工是她心中最軟的那一塊，這群人卻連成為勞工都困難重重，勞動部針對中高齡者提供職務再設計補助，何不也為他們開扇門，說不定，他們很快就能成為職場生力軍。

誰放消息指柯文哲致電綠營？ 新國會登場就上演離間計

在民眾黨「變相保送」下，國民黨立委韓國瑜當選立法院長，不過在昨天第一輪投票確定民眾黨立法院長候選人黃珊珊遭淘汰後，就有媒體爆出「民眾黨主席柯文哲透過關係致電民進黨高層，遊說院長投票支持黃珊珊」的說法，遭柯文哲嗆告否認。雖然民眾黨試圖在藍綠間左右逢源不令人意外，但綠營在變相藍白合初試啼聲後就放出柯文哲示好民進黨的訊息，不免讓人質疑，是要破壞藍白合作的離間之計。

台東大武鄉代理鄉長趙世崇上任 4月舉行補選投票

台東縣大武鄉長黃建賓選昨天就職立委，遺缺由前鄉長趙世崇代理，並在議長吳秀華及縣府主管等與會貴賓見證下完成上任代理。縣選委...

民團請命劃彰化濕地為國際級濕地 反對風電光電入侵

彰化民團今在立法院舉行記者會為濕地請命，要求政府儘速儘速將彰化海岸濕地劃為國際級重要濕地，不要讓風電、光電進入，汙染環境...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。