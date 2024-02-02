進軍盧團隊？曝與盧秀燕便當晤談 蔡壁如：先整理競選總部
2024總統、立委大選落幕，中一選區民眾黨前立委蔡壁如以7千多票飲恨，下一步，外界都在看。外傳蔡壁如將接任盧團隊人事？蔡壁如坦言有和盧市長「便當晤談」，聊選戰心路歷程，至於是否接任市政顧問或市府顧問？蔡壁如景說，「我的未來，(過)年後再說，先整理競選總部，再找工作」。
針對盧團隊人事傳聞，台中市政府表示，市府因應市政需求，皆有定期人事整體調整，以利市政推行，若有人事調整，皆會正式發佈公告，無需針對個別人事揣測。
今天中午，蔡壁如表示，選後有與盧市長一起吃便當，促膝長談中一選區選戰的心路歷程，至於有無意願擔任市政顧問或市府顧問？蔡壁如直言，「沒有和市長說這麼多」，更強調「我的未來，(過)年後再說」、「先整理競選總部，再找工作」，呼籲外界不要過多揣測。
👉2024選戰最前線
▪ 2024總統立委大選開票實況！最新最快看這邊
▪ 整理包／總統選舉歷年投票率、組合一次看 最踴躍是這年！
▪ 2020 vs.2024 總統六都得票率、得票數大洗牌
▪ 2024總統大選藍綠版圖變化 看哪個縣市變天了？哪裡又鐵板一塊？
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言