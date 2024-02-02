進軍盧團隊？曝與盧秀燕便當晤談 蔡壁如：先整理競選總部

台灣人口紅利即將失，2030年勞動力缺口恐達40萬人，勞動部提出的解方，有找中高齡、婦女再就業，或是向外攬才，卻不見國內有一群很「特殊」的人，他們有工作能力，也有工作意願，卻因不被理解、人際溝通誤會，求職處處碰壁，蔡英文總統常說勞工是她心中最軟的那一塊，這群人卻連成為勞工都困難重重，勞動部針對中高齡者提供職務再設計補助，何不也為他們開扇門，說不定，他們很快就能成為職場生力軍。

2024-02-02 14:00