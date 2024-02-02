柯文哲致電游說綠白合？ 黃珊珊：民進黨不要顛倒是非
昨天立法院選舉正副院長，外傳民眾黨主席柯文哲致電醫界大老，請求支持民眾黨立委參選人黃珊珊。今早黃珊珊參加黨團會議前表示，請民進黨的人不要再顛倒是非、扭曲事實。
黃珊珊說，昨天已經講得非常清楚了，請民進黨的人不要再顛倒是非、扭曲事實，這件事她都不清楚，但黨部已經說清楚了，就請大家詳實的報導。
民眾黨秘書長周榆修今早也到台灣民眾黨立法院黨團參加會議，他受訪時表示，請民進黨發言人吳崢謹慎發言。被問到柯文哲有沒有打電話給民進黨人士，周榆修僅說「沒有啦！」接著步上樓梯，走向三樓黨團會議室。
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