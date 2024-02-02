民進黨改組 何博文、翁世豪擬下周三接副秘書長
民進黨中央黨部人事改組，民進黨發言人吳崢今天證實，關於副秘書長人事案，將在下周三中常會由黨主席賴清德布達。據悉，原副秘書長黃建嘉請辭，加上原先就有的一個副秘空缺，預計將由民進黨新北市黨部主委何博文、民進黨前媒體創意中心主任翁世豪將接任。
這人事調整後，民進黨尚有秘書長、國際事務部主任、社會運動部主任未補齊，秘書長一職，在前秘書長許立明請辭後，目前由副秘書長楊懿珊代理。
吳崢表示，賴清德態度明確，選後是治理國家、團結社會階段，感謝所有在這次大選中支持民進黨的人，為了讓大家感到放心，對於沒支持的意見也要傾聽、虛心改進，未來各方面都要努力改進強化。
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