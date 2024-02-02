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民進黨祭黨紀 開除郭正亮、Lin bay好油、周榆修黨籍

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨祭黨紀 開除郭正亮、Lin bay好油、周榆修黨籍。本報系資料照
民進黨祭黨紀 開除郭正亮、Lin bay好油、周榆修黨籍。本報系資料照

民進黨中評會昨天針對近兩年違紀參選案舉行中評會，無異議將50位違紀人員開除黨籍，37位違紀人員予以停權1年處分。中評會主委賴瑞隆表示，對於違紀行為絕不容許，所有人必須以台灣利益為重，民進黨員更應遵守黨章黨綱紀律，團結一致來守護台灣的最大利益。

這次開會聚焦討論2022年區域選舉、2024年總統立委選戰中，違紀以其他黨或無黨籍參選，還有違紀為他黨候選人助選者，其中包括前立委郭正亮、臉書粉專「Lin bay好油」版主林裕紘、已轉投民眾黨的周榆修等人，均被開除黨籍。

賴瑞隆表示，依據「民進黨紀律評議裁決條例」第12條規定，「本黨黨員未經提名違紀參選者，應予除名處分」，除違紀參選除名處分外，中評會也決議，對未獲提名退黨參選者，依據「民進黨公職候選人提名條例」第9條第3項規定，「凡黨員未獲提名者，即使申請退黨而逕行參選，將來如再申請入黨，依照除名處分再申請入黨者之程序處理，始得辦理提名登記」，視同違紀參選除名處分，本次中評會亦認定有退黨參選事實，3位參選人依規辦理開除黨籍。

賴瑞隆指出，2024總統立委大選結束，也是面對國家新局勢的開始，期許所有人都應該以國家利益為重，違紀行為絕不容許，台灣面對政局變化，同志更應遵守黨章黨綱紀律，團結一致爭取人民支持，堅守清廉勤政愛鄉土的政黨價值，共同守護台灣的自由民主與和平繁榮。

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