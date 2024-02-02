立院龍頭韓江配 蔣萬安：立院各就各位國民黨準備好了

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
蔣萬安說，「台北市的未來，需要靠所有在立院的夥伴們一起打拚。我們一起加油！」圖/引用自蔣萬安臉書
蔣萬安說，「台北市的未來，需要靠所有在立院的夥伴們一起打拚。我們一起加油！」圖/引用自蔣萬安臉書

立法院龍頭之戰，國民黨立委韓國瑜、江啟臣拿下正副院長，台北市長蔣萬安晚間在臉書說，「立法院各就各位，國民黨準備好了！」

蔣萬安今天晚間在臉書表示，首先，他要恭喜韓國瑜當選立法院長，也恭喜江啟臣當選立法院副院長！」

蔣說，他過去擔任過兩屆立法委員，當時國民黨是少數力量，面對許多法案和預算，都敵不過執政黨的傲慢與鴨霸。這次身為在野黨的國民黨，在國會成為第一大黨，他相信在韓以及江的帶領下，這一屆的立法院能更強力的監督政府、興利除弊、為人民發聲。

蔣萬安說，「台北市的未來，需要靠所有在立院的夥伴們一起打拚。我們一起加油！」

國民黨 立法院 韓國瑜

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