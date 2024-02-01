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「萬安緊抱」驚喜慶生...李四川曝最棒禮物韓國瑜當院長

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安下午特地買了個超大蛋糕給李四川一個生日驚喜，副市長林奕華晚間在臉書貼文透露，就在慶生的當下，傳來韓國瑜當選立法院院長的好消息，李副市長「感性地說這是今天最棒的生日禮物！」圖／引用自林奕華臉書
台北市長蔣萬安下午特地買了個超大蛋糕給李四川一個生日驚喜，副市長林奕華晚間在臉書貼文透露，就在慶生的當下，傳來韓國瑜當選立法院院長的好消息，李副市長「感性地說這是今天最棒的生日禮物！」圖／引用自林奕華臉書

今天是副市長李四川生日@=，台北市長蔣萬安今天下午特地買了個超大蛋糕給李四川一個生日驚喜，副市長林奕華今天晚間在臉書貼文透露，就在慶生的當下，傳來韓國瑜當選立法院院長的好消息，「李副市長感性地說這是今天最棒的生日禮物！」

蔣萬安也隨即在貼文底下留言，「李副市長生日快樂，我會繼續萬安緊抱，緊緊抱住李副市長~」。

台北市政府總預算昨天過關，蔣萬安今天上午受訪特別感謝副市長李四川、林奕華及市府同仁的辛苦，讓預算順利通過，由於今天是李四川生日，蔣萬安下午特地幫李四川慶生，甚至送上最感謝、最溫暖的「萬安警報」，不僅李四川笑得合不攏嘴一旁副市長林奕華也相當開心。

林奕華晚間也在臉書透露，蔣市長下午特地買大蛋糕給李四川一個驚喜，就在慶生的當下，傳來韓國瑜當選立法院院長的好消息，李感性地說「這是今天最棒的生日禮物！」

李四川 林奕華 生日

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