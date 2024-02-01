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賴清德恭喜「韓江配」 欽佩游錫堃辭立委風骨

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
立法院前院長游錫堃（右一）決定國會龍頭選舉失利就辭不分區，早在選舉前就和民進黨主席賴清德（中）達成共識。圖／聯合報系資料照片
立法院前院長游錫堃（右一）決定國會龍頭選舉失利就辭不分區，早在選舉前就和民進黨主席賴清德（中）達成共識。圖／聯合報系資料照片

民進黨主席賴清德今晚在台北市星靚點餐廳舉辦感恩茶會，對於立法院長選舉結果，他表示，他要恭賀韓國瑜江啟臣當選中華民國第十一任立法院正副院長，今天正副院長的選舉是各黨團第一次投票，充分展現各黨團的立場與價值，他給予新的國會最高的祝福。

賴清德表示，立法院是民意最高殿堂，也是民主重要象徵，非常希望未來立法院在各政黨既競爭又合作之下能夠多多通過福國利民的法案，對外也能夠持續進行國會外交，拓展台灣的國際空間，讓台灣能夠有更多的機會跟盟友有更密切的結合。

賴清德也說，至於立法院前院長游錫堃跟前副院長蔡其昌，他要表達衷心感謝，過去四年在游錫堃跟蔡其昌的領導之下，立法院協助國家推動許多重要法案，也讓國家可以持續進步。

賴清德提到，游錫堃是民進黨員圓山飯店創黨會議的主席，是民主運動的前輩，一生為了台灣的民主犧牲奉獻，也是打下綠色執政品質保證重要的人士，跟宜蘭縣前縣長陳定南在宜蘭縣打下的這麼重要的招牌。

賴清德說，「今天沒有辦法順利連任，我相信社會應該都會感到很可惜，游院長在投完票之後，13號之後沒多久，就曾經跟我見面，他表達他一貫的立場，一生為民進黨打拚，不忮不求。如果民進黨黨團提名他成為立法院長候選人，他會全力以赴。如果未能如願的話，他也會辭去立法委員的職務，栽培新的人才，游院長的風骨令我非常欽佩。因此我在這裡也特別再一次的感謝游錫堃院長，也向游錫堃院長表達我最高的感謝。」

國民黨 民進黨 江啟臣 游錫堃 立法院 蔡其昌 賴清德 韓國瑜

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