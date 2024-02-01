民進黨大開鍘 開除違紀參選、助選50人黨籍

民進黨中評會今天針對近兩年違紀參選案舉行中評會，無異議將50位違紀人員開除黨籍，37位違紀人員予以停權1年處分。中評會主委賴瑞隆表示，對於違紀行為絕不容許，所有人必須以台灣利益為重，民進黨員更應遵守黨章黨綱紀律，團結一致來守護台灣的最大利益。

這次開會聚焦討論2022年區域選舉、2024年總統立委選戰中，違紀以其他黨或無黨籍參選，還有違紀為他黨候選人助選者，其中包括去年違紀為國民黨總統候選人侯友宜站台的前省諮議員黃文峯、前太保農會總幹事黃麗貞夫妻兩人，均遭開除黨籍。

賴瑞隆表示，依據「民進黨紀律評議裁決條例」第12條規定，「本黨黨員未經提名違紀參選者，應予除名處分」，除違紀參選除名處分外，中評會也決議，對未獲提名退黨參選者，依據「民進黨公職候選人提名條例」第9條第3項規定，「凡黨員未獲提名者，即使申請退黨而逕行參選，將來如再申請入黨，依照除名處分再申請入黨者之程序處理，始得辦理提名登記」，視同違紀參選除名處分，本次中評會亦認定有退黨參選事實，3位參選人依規辦理開除黨籍。

賴瑞隆指出，2024總統立委大選結束，也是面對國家新局勢的開始，期許所有人都應該以國家利益為重，違紀行為絕不容許，台灣面對政局變化，同志更應遵守黨章黨綱紀律，團結一致爭取人民支持，堅守清廉勤政愛鄉土的政黨價值，共同守護台灣的自由民主與和平繁榮。

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