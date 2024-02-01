賴清德接見史國外交暨國際合作部長 感謝為台強力發聲

副總統賴清德今天上午接見友邦史瓦帝尼王國外交暨國際合作部長戴柏莉（Pholile Shakantu），他感謝史瓦帝尼王國在各國際場域積極支持台灣，兩國不僅是國際合作的好夥伴，更是情同手足的家人。他也表示，未來將竭力鞏固台史篤睦邦誼，期盼在雙方共同努力下，持續深化友好夥伴關係，為兩國人民福祉打拚。

賴清德說，2023年適逢台史建交55周年，繼蔡英文總統於2023年9月訪問史國出席雙55慶典活動，戴柏莉也是史國於2023年11月組成新政府後第一位訪問我國的內閣部長，對雙邊關係深具正面意義。

賴清德說，台灣長久以來都十分珍惜與史國的友好合作關係，他對戴柏莉的到訪極為重視，期盼藉由此次訪台，讓史國進一步了解台灣社會的多元文化與風俗民情，並感受台灣人民的熱情與活力。

賴清德表示，台史兩國自1968年建立外交關係，至今已逾55周年，長達半世紀的友誼見證了兩國在國際社會共體時艱，相互扶持的歷程。雙方關係至今歷久彌新、堅若磐石，不僅是國際合作的好夥伴，更是情同手足的一家人。他為兩國長久深厚的情誼感到自豪，也深信在共同努力下，雙邊關係將持續深化緊密。

賴清德指出，史國作為台灣在國際社會的堅實夥伴，一向積極支持並全力協助台灣的國際參與。2023年，史國在聯合國大會、世界衛生大會（WHA）、國際刑警組織（INTERPOL）及聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）締約方大會等國際場域，均為台灣強力發聲。他要代表台灣政府及人民對史國的堅定支持表達誠摯感謝。

賴清德提到，史國於去年9月平和完成國會大選，台灣也於上個月完成總統、副總統及立法委員選舉。這彰顯兩國政府與人民對民主自由價值的堅定信念，並展現兩國社會高度的民主素養。他要祝賀戴柏莉備受史國國王恩史瓦帝三世（King Mswati Ⅲ）信任，留任內閣並獲任外長要職，相信在戴柏莉的領導下，台史關係必將持續蓬勃發展，開創歷史新頁。

賴清德表示，他受到台灣人民支持當選新任總統，任重道遠，未來將在兩國長遠友好關係的既有基礎上，延續蔡總統穩健踏實的外交政策，竭力鞏固台史篤睦邦誼，持續深化兩國友好夥伴關係，為兩國人民福祉打拚、努力。

戴柏莉致詞時，首先轉達恩史瓦帝三世國王、恩彤碧王母（Ntombi Tfwala）及史國政府與人民對於台灣的祝福與問候，她表示，此行訪問的時間點非常完美，她特別轉達國王的祝賀之意，肯定台灣經歷一場激烈但公平的選舉，並恭喜執政黨連續第三度執政。屆時，史瓦帝尼絕對不會缺席今年5月20日的就職典禮。

戴柏莉指出，台史邦誼自1968年建交以來持續穩健成長。雙邊關係值基於對彼此的相互尊重，以及對於追求人民福祉的共同價值。她重申，史瓦帝尼王國會持續做為台灣最堅定的盟友，也期待未來，雙邊關係能更加堅實。

談及台史兩國之間正在進行的合作計畫，戴柏莉指出，台灣海外投資開發公司（OIDC）與史瓦帝尼國家石油公司（ENPC）合作興建戰略儲油槽計畫已在史國展開。王母陛下致力推動的婦女賦權計畫，旨在促進史國婦女的經濟賦權。台灣國合會駐史瓦帝尼技術團則致力於協助提升史國農業發展與轉型。另外，台灣的醫療團也為史國人民提供高品質的醫療服務，以改善史國的衛生部門。

戴柏莉說，這些合作計畫只是台史合作中的幾個例子，但顯示出雙方透過友誼及夥伴關係合作所能達到的成果。而史國也會持續為台灣參與國際多邊組織及相關平台等發聲。相信只有台灣與其他國家一樣平等地參與，並且集結所有資源，才能實現非洲聯盟「2063年議程」及聯合國永續發展目標。

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