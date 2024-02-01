藍綠為淡北道路掀論戰 蘇巧慧嗆：國民黨不提解方只會情勒

被視為救命道路的淡北道路明將舉行開工儀式，藍綠卻為誰出力、誰擋建設再掀論戰。新北市議會國民黨團書記長陳偉杰今嗆民進黨立委蘇巧慧，民進黨一面擋（建設）又一面做好人，最後由民進黨政府核定，直接成民進黨功勞。蘇巧慧回擊國民黨民代只想把問題丟給其他縣市居民，不提出方法卻不斷情勒，不是解決之道。

蘇巧慧昨發臉書，指淡北道路被視為解決淡水到台北市區的交通壅塞方案之一，但原規畫恐造成台北市端的交通更加壅塞，因此台北市端里長們聯名反對，新北市府和國民黨的民代提不出方法，卻一再要求中央盡快核定，絲毫不理會台北市民的激烈反彈。

蘇巧慧說，當時行政院長蘇貞昌、交通部長王國材以及立委吳思瑤協調下，想出新的路線、增加經費，變更規畫，於是淡北道路要動工了，強調「對的人、用對的方法，就能做對的事。」陳偉杰今嗆蘇，當年台北市端受地方反對，地方最大反對民代就是吳思瑤，別總是拿里長們當擋箭牌，就是因為雙北非民進黨執政，民進黨只好一面擋，又一面做好人，反正最後都由民進黨政府核定，直接一鍋端成民進黨的功勞。

陳偉杰暗酸蘇巧慧，儘管想競選下屆市長，也不能睜眼說瞎話，想歸功蘇貞昌成就「父業女承」的佳話，作為參選新北市長的資本，也別抹煞其他人的辛勞。

對此，蘇巧慧回應，大家都期待淡北道路可以緩和淡水民眾對外出入壅塞問題，交通規畫本就要尊重道路兩端的居民心聲，國民黨民代只想把問題丟給其他縣市居民，不提出方法，卻不斷情緒勒索，不是解決之道。

蘇巧慧也說，為了配合樹林捷運工程，自己也提前協調將樹林大安路與中正路的高壓電桿、電纜地下化，並移除新莊西盛與樹林交界地區13座高壓電塔，讓居民對工程安心，做一個民意代表，應該像吳思瑤和她這樣，做為政府和人民溝通橋梁，共同解決問題。

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