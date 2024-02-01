賴清德新北感恩便當會 喊話要讓台灣成為經濟日不落國

民進黨總統當選人賴清德今天到新北與競選總部幹部等人舉辦感恩便當會，他表示，希望台灣在經濟上可成為日不落國，讓台灣企業布局全球、行銷世界，日頭升起無論在哪都可以照到台灣企業，要達成這樣的目標，大間企業要壯大，改善投資環境，中小微型企業要支持，中小企業面臨轉型挑戰，政府義不容辭要幫忙，中小企業如果轉型成功更有競爭力，社會會更安定。

賴清德在台上表示，謝謝父老鄉親投票支持他，對沒有投給他的也很謝謝，因為是希望他們表現好才要支持，並向新北市民一鞠躬。

賴清德也感謝沒有選上的立委候選人，感謝他們願意勇敢承擔，戰到最後一刻，這樣的精神令人欽佩，他強調，未來會結合立法院力量，雖然無法過半，但會結合各界力量，守護台灣民主，憲政體制，這個不會打折。

賴清德表示，除發展經濟，也會推動均衡台灣國家建設計畫，他對新北市有很多的想法，結合大家的願景，一步一步建設新北市。

賴清德也提到這次1億6000萬元的選舉補助款，他將全數貢獻出來，包括託付給民進黨中央黨部，照顧創黨資深黨員、黨工出國留學或國內進修獎學金，最後捐做公益。

賴清德強調，台灣隊沒有解散，蔡英文總統已經把台灣隊隊長交給他，我們要繼續打拚，他也拜託大家幫忙看、幫忙顧，國家這麼大、事務這麼多，說不定中央看不到做不到想不到的地方，拜託基層幫我們看著，如果認為中央政府這樣做不對，趕快跟我們講。

也拜託大家一起加入中央黨部、立委、議員群組，中央黨部或是總統府、行政院，會透過這個系統告訴大家，讓大家第一時間接到消息，如果有什麼問題，也可以透過這個系統反應，讓執政可以做得更好，得到人民的支持。

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