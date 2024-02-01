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國發會地方創生計畫 4年投入60億推5大工作重點

聯合報／ 記者劉宛琳／台北即時報導
行政院長陳建仁。圖／行政院提供
行政院長陳建仁。圖／行政院提供

行政院長陳建仁今天在行政院會聽取「打造永續共好地方創生計畫」報告表示，該計畫由國發會、原民會、文化部、內政部、經濟部等11個部會推動，預計未來4年投入經費共60億元。國發會表示，5大重點工作包含培力在地青年、擴增多元途徑、完善基礎建設、促進跨域合作及深化國際連結等。

陳建仁表示，為促進台灣城鄉聚落均衡發展，政府持續推動地方創生政策，經過各部會5年多來持續投入相關資源與努力下，已有初步階段性成果。在相關案例中，都可看到青年對於家鄉所面臨的發展問題與困境，透過反思，提出許多創意的解決方法，並善用政府資源、熱情與行動逐步吸引更多人願意留鄉或返鄉生活、創業。

陳建仁表示，這些勇於投入地方創生的青年，就像散落在各地的種子，政府將作為堅強的後盾，協助他們扎根茁壯，開花結果，擴大其對社會的影響力，並建立良善互助的正向循環。期盼地方創生發展持續成長進步，讓台灣青年們都能找到幸福生活的好所在。

國家發展委員會國土區域離島發展處處長黃文彥表示，地方創生經過5年多的推動，已形成一股風潮，不斷在台灣每個角落及領域發生，年輕人看見家鄉面臨的困境，提出許多創意與方法，以永續與共好精神，幫助家鄉解決問題，吸引更多人能夠留鄉或返鄉生活、創業，減緩鄉村的凋零。

黃文彥表示，此次國發會偕同10個部會提出「打造永續共好地方創生計畫（2025至2028年）」，4年期計畫所需經費為60億元，5大重點工作包含培力在地青年、擴增多元途徑、完善基礎建設、促進跨域合作及深化國際連結等。地方創生不僅是向下扎根培育更多青年種子，也透過多元方式鏈結關係人口、串結在地特色展現經濟面、社會面與環境面的影響力，讓地方邁向永續、公益、共好。

陳建仁 青年

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