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邀功淡北道路？藍批蘇巧慧：想選市長也不能睜眼說瞎話

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
淡水區台2線淡金路與中正東路交叉路口是淡水地區最繁忙的路口之一，每到尖峰時間必塞，也是未來淡北道路的起點。本報資料照
淡水區台2線淡金路與中正東路交叉路口是淡水地區最繁忙的路口之一，每到尖峰時間必塞，也是未來淡北道路的起點。本報資料照

被視為救命道路的淡北道路，明日將由新北市長侯友宜主持開工儀式，立委蘇巧慧昨發文指出，原規畫造成北市端更塞車，新北市府和國民黨民代卻提不出方法，由行政院前院長蘇貞昌、交通部長王國材及立委吳思瑤協調下，想出新路線、變更規畫。新北市議員陳偉杰批評，想競選下屆市長，也不能睜眼說瞎話，淡北道路的興建不應是抹煞別人用心、成就自己。

淡北道路歷經多任縣市首長，因環評問題頻卡關終於去年決標、今年初動工，明日將由侯友宜主持開工。蘇巧慧昨發臉書指出，淡北道路因原規畫造成北市端交通更加壅塞，因北市端里長們聯名反對，新北市府和國民黨的民代提不出方法，只一再要求中央盡快核定，是蘇貞昌、王國材及吳思瑤協調才想出新的路線、增加經費，變更規畫。

陳偉杰今反批，無一日不督促市府上緊發條盯進度，2020年1月二階段環評過關，同年10月台北市端也通過都市計畫變更，就等中央核定，實際的進度卻拖延兩年，甚至2022大選前被蘇貞昌當成參選新北市長的林佳龍競選支票，蘇巧慧卻說淡北道路是遭台北市反對，民進黨又成了唯一功臣。

陳偉杰說，當年台北市端受地方反對，地方最大反對民代就是民進黨籍立委的吳思瑤，別總是拿里長們當擋箭牌。就是因為雙北執政非民進黨，民進黨只好一面擋，又一面做好人，反正最後都得由民進黨政府核定，直接一鍋端成了民進黨的功勞。

陳偉杰暗酸蘇巧慧，儘管想競選下屆市長，也不能睜眼說瞎話，想歸功蘇貞昌成就「父業女承」的佳話，作為參選新北市長的資本，也別抹煞其他人的辛勞。別說「用對的方法做對的事」，蘇貞昌加碼的關渡新橋，預估可是會在八里端龍米路造成大塞車，難道也是「對的方法」？還是到時出了問題又全推給新北市府？

陳偉杰說，淡北道路的興建不應是抹煞別人用心、成就自己，只是證明總統當選人賴清德所說的「腰不夠彎」。

民進黨 陳偉杰

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