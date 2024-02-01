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民眾黨5中央委員辭職 傳鷹派接黨職
民眾黨中央委員會昨天通過選後人事調整案，原秘書長周台竹卸任，由民眾黨主席柯文哲辦公室主任周榆修接任，今天起生效。傳出民眾黨「鷹派人士」全面接管黨職，柯文哲昨表示，周榆修看起來比較像鴿子，怎麼會講是鷹派？柯強調，民眾黨發展是適才適用，有些批評聽聽就好。
民眾黨人事調整，還包括新科立委張啟楷接任嘉義黨部主委。周榆修表示，上任之後，黨內組織人事調整以二○二六年選戰為目標，會持續溝通、再溝通。民眾黨昨天也宣布立院黨團三長，總召黃國昌、副總召黃珊珊、幹事長陳昭姿。
傳出前立委蔡壁如可能回任民眾黨中央委員，周榆修表示，中央委員會將在二月七日舉行會議討論，有任何人事調整，確定後會對外宣布。另有五位中央委員，傳因不滿無法傳達訊息到內部，憤而集體請辭，周榆修解釋，當中有一人是健康因素，一人是為了移民，請辭原因各有不同。
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