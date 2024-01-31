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影／民眾黨5中央委員請辭 江和樹：柯文哲都親口慰留

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
民眾黨主席柯文哲（左二）。記者潘俊宏／攝影
民眾黨主席柯文哲（左二）。記者潘俊宏／攝影

民眾黨5位中央委員今辭職，外傳對民眾黨不滿，台中市黨部主委江和樹說，5人辭職其實有很多原因，其中一人移民，另一人身體有狀況需要休息，有其他聲音希望黨能改變。

江和樹說，這些聲音「主席都聽到了」，民眾黨本來就是多元組成，不同聲音要容納，且中央委員是票選出來的，對柯文哲非常重要，柯也親口慰留，希望2月7日再討論，大家考慮留下來，希望帶給民眾黨有未來發展，繼續走下去。

大選落幕後，民眾黨內部爭議浮現，台中市黨部主委江和樹證實有5名中央委員請辭，5人今天出席中央委員會，但請辭原因不像外傳都對黨不滿。

傳出請辭的包含咼昇華、范姜奕凱、林冠廷、陳祥麟、張昕華，已遞出辭呈，外界猜測疑似不滿中央委員會難以與柯直接溝通，無法發揮議論與諮詢功能。

民眾黨台中市黨部主委江和樹說，5位請辭中央委員，柯文哲都已親自慰留。圖／江和樹提供
民眾黨台中市黨部主委江和樹說，5位請辭中央委員，柯文哲都已親自慰留。圖／江和樹提供

民眾黨 柯文哲

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