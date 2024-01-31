周榆修接民眾黨秘書長 蔡壁如回任中央委員案下周討論

民眾黨中央委員會今天通過，民眾黨秘書長周台竹完成階段性任務，由柯文哲辦公室主任周榆修接任秘書長，2月1日起正式生效。周榆修表示，備戰2026年選戰，未來除調整組織及人力外，也將對議員、村里長人選展開布局。

民眾黨選後進行部分人事調整，新任立委張啟楷接任嘉義黨部主委、周榆修接任民眾黨秘書長。周榆修今天下午中央委員會後出席記者會表示，接下來黨內組織人事調整以2026年選戰為目標。

先前傳出前立委蔡壁如可能回任民眾黨中央委員，周榆修表示，中央委員會將在2月7日舉行會議討論，有任何人事調整確定後會對外宣布。

外傳民眾黨有5位中央委員不滿無法轉達消息，憤而集體請辭，周榆修解釋，當中有一人是個人健康因素，一人是為了移民，請辭原因各有不同，他接任秘書長的任務，就是要溝通再溝通。

周台竹稱讚周榆修是非常優秀人選，白講過去做秘書長任內，周榆修幫了很多忙，完成階段性任務後，未來會做好民眾黨政黨外交。

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