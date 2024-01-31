周榆修接民眾黨秘書長 蔡壁如回任中央委員案下周討論
民眾黨中央委員會今天通過，民眾黨秘書長周台竹完成階段性任務，由柯文哲辦公室主任周榆修接任秘書長，2月1日起正式生效。周榆修表示，備戰2026年選戰，未來除調整組織及人力外，也將對議員、村里長人選展開布局。
民眾黨選後進行部分人事調整，新任立委張啟楷接任嘉義黨部主委、周榆修接任民眾黨秘書長。周榆修今天下午中央委員會後出席記者會表示，接下來黨內組織人事調整以2026年選戰為目標。
先前傳出前立委蔡壁如可能回任民眾黨中央委員，周榆修表示，中央委員會將在2月7日舉行會議討論，有任何人事調整確定後會對外宣布。
外傳民眾黨有5位中央委員不滿無法轉達消息，憤而集體請辭，周榆修解釋，當中有一人是個人健康因素，一人是為了移民，請辭原因各有不同，他接任秘書長的任務，就是要溝通再溝通。
周台竹稱讚周榆修是非常優秀人選，白講過去做秘書長任內，周榆修幫了很多忙，完成階段性任務後，未來會做好民眾黨政黨外交。
👉2024選戰最前線
▪ 2024總統立委大選開票實況！最新最快看這邊
▪ 整理包／總統選舉歷年投票率、組合一次看 最踴躍是這年！
▪ 2020 vs.2024 總統六都得票率、得票數大洗牌
▪ 2024總統大選藍綠版圖變化 看哪個縣市變天了？哪裡又鐵板一塊？
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言