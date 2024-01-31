快訊

2千萬得主是你？柴犬助攻刮刮樂嚕出百萬大獎 這些動物都是大獎吉兆

立院龍頭二輪投票不參與 賴清德喊話民眾黨：支持最好人選

台韓金融合作大突破！台灣「TWQR」登陸南韓 臺銀等13家率先開通

周榆修接民眾黨秘書長 蔡壁如回任中央委員案下周討論

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
民眾黨秘書長周台竹（左）完成階段性任務卸任，由柯辦主任周榆修接任。圖／民眾黨提供
民眾黨秘書長周台竹（左）完成階段性任務卸任，由柯辦主任周榆修接任。圖／民眾黨提供

民眾黨中央委員會今天通過，民眾黨秘書長周台竹完成階段性任務，由柯文哲辦公室主任周榆修接任秘書長，2月1日起正式生效。周榆修表示，備戰2026年選戰，未來除調整組織及人力外，也將對議員、村里長人選展開布局。

民眾黨選後進行部分人事調整，新任立委張啟楷接任嘉義黨部主委、周榆修接任民眾黨秘書長。周榆修今天下午中央委員會後出席記者會表示，接下來黨內組織人事調整以2026年選戰為目標。

先前傳出前立委蔡壁如可能回任民眾黨中央委員，周榆修表示，中央委員會將在2月7日舉行會議討論，有任何人事調整確定後會對外宣布。

外傳民眾黨有5位中央委員不滿無法轉達消息，憤而集體請辭，周榆修解釋，當中有一人是個人健康因素，一人是為了移民，請辭原因各有不同，他接任秘書長的任務，就是要溝通再溝通。

周台竹稱讚周榆修是非常優秀人選，白講過去做秘書長任內，周榆修幫了很多忙，完成階段性任務後，未來會做好民眾黨政黨外交。

民眾黨 蔡壁如

延伸閱讀

行政院核定中捷藍線和台鐵海線雙軌化 蔡壁如：選票發威！

蔡壁如、黃珊珊內鬥？ 占星專家曝：1人未來將倒吃甘蔗

民眾黨餐會寫錯蔡壁如名字 彰化主委：蔡反安慰志工

民眾黨中部感恩餐會 柯文哲、蔡壁如「戶外私聊」

相關新聞

周榆修接民眾黨秘書長 蔡壁如回任中央委員案下周討論

民眾黨中央委員會今天通過，民眾黨秘書長周台竹完成階段性任務，由柯文哲辦公室主任周榆修接任秘書長，2月1日起正式生效。周榆...

柯建銘：韓國瑜當議長是國安風險 立院戰場序幕已拉開

立法院正副院長將在明天投票改選。民眾黨立院黨團將支持同黨立委黃珊珊，一般評估，國民黨籍韓國瑜出線機會不低。民進黨立法院黨...

傳賴清德將找民眾黨卸任立委入閣？ 周榆修透露柯文哲立場

民眾黨中央委員會今天通過新任秘書長人事案，明天起由柯辦主任周榆修接任。周榆修表示，2026年地方選舉是未來重中之重，包含...

「再出發」貼圖曝...員山鄉長太太黃雯如有意參選縣議員

宜蘭縣新科立委陳俊宇明天將到立法院就職，留下第四選舉員山鄉縣議員遺缺。據了解，員山鄉長張宜樺的太太黃雯如有意爭取這席議員...

國民黨內造化 朱立倫：不分區年後接任各地方黨部主委

國民黨黨主席朱立倫今天在中常會表示，將加速國民黨內造化，未來中南部不分區立委，農曆年後將一一接任各地方黨部主委，同時要備...

蔡總統：台美尋求更多合作機會 共同為國際社會貢獻

蔡英文總統今天上午說，面對威權主義擴張及極端氣候等全球挑戰，台灣持續強化國力，穩定供應鏈，推動國防改革，展現守護民主自由...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。