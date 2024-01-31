國民黨內造化 朱立倫：不分區年後接任各地方黨部主委

國民黨黨主席朱立倫今天在中常會表示，將加速國民黨內造化，未來中南部不分區立委，農曆年後將一一接任各地方黨部主委，同時要備戰2026年選舉，讓國民黨戰力在地內造化與紮根。下周一將舉行中央黨部尾牙，年前將不再舉行常會。

朱立倫在先前的感恩茶會曾透露，國民黨未來希望內造化，讓愈來愈多公職人員兼任黨務工作；外傳雲林、嘉義、台南、高雄及屏東縣黨部主委布局，擬分別由張嘉郡、王育敏、謝龍介、柯志恩、蘇清泉等國民黨不分區立委當選人接手。

朱立倫表示，未來國民黨立法院黨團54位成員，將是每位執政縣市長最大後盾，在國會強力監督下，包括所有在野力量，以及有良知民進黨立委，大家一起努力把過去這些不公不義的事情，一一扭回來，糾正回來。

朱立倫說，要加快國民黨內造化，在中部地區及南部地區的不分區立委，將在年後一一接任各地方黨部主委，同時也要備戰2026年大選，讓國民黨戰力能在地、內造化與地方紮根。

商品推薦