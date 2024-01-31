蔡總統：台美尋求更多合作機會 共同為國際社會貢獻

蔡英文總統今天上午說，面對威權主義擴張及極端氣候等全球挑戰，台灣持續強化國力，穩定供應鏈，推動國防改革，展現守護民主自由的決心。未來台灣會努力在各項全球議題，加深和民主夥伴合作。

蔡總統今天接見哈德遜研究所訪問團，她說，訪團成員都是長期關注台灣議題的專家，感謝大家在總統大選後組團來訪，促進台美交流，期盼未來貴賓能持續在台美關係議題，提供寶貴建言。這個月台灣大選和平順利完成，也再次向世界證明，台灣將繼續走在民主的道路上。

蔡總統表示，感謝美國政府及國會對於台灣安全議題的重視，持續落實對台軍售常態化，在參眾兩院通過2024會計年度國防授權法，深化雙邊安全夥伴關係，感謝哈德遜研究所做為美國在外交政策及安全領域深具影響力的智庫機構，長期對台灣的重視和支持。

蔡總統指出，這些年來，哈德遜研究所除了籌組學者訪問團訪問台灣，也辦理台灣議題研討會，以及撰寫專文為台灣發聲，更在台灣面對威權打壓時，與台灣並肩同行，持續促進美國及盟友的安全、自由和繁榮。在哈德遜研究所以及眾多理念相近夥伴的支持之下，現在的台灣，已經是世界的台灣。未來，台灣也會努力在各項全球性議題上，加深跟民主夥伴的合作。

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