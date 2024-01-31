有義務守護領土主權 馬英九：支持蔡總統登臨太平島

太平島港側浚深及碼頭整修工程竣工，民進黨立委力挺蔡英文總統前往主持完工啟用典禮。曾登島的前總統馬英九今天表示，無論那一位總統登島，都涉及國家領土主權，也必須是為了整個南海的和平。蔡總統身為國家元首，當然不例外。他支持蔡總統登臨太平島，這是中華民國的領土，中華民國總統都有責任與義務守護。

馬英九今透過臉書指出，太平島是中華民國在浩瀚南海中唯一一塊實際統治的領土，面積0.51平方公里，是南沙群島最大的島，其大小相當於2個台北市大安森林公園。

馬英九指出，在中國歷史上，宋、元兩朝已將太平島等南海島嶼命名為萬里石塘，19世紀英國海軍發現島上水井的水質極佳，每日可取水65公噸，為南海諸島少見。20世紀初，日本商人在此開採磷礦。1933年法軍一度占領太平島，1935年我國水路審查委員會公布其音譯名稱為「伊都阿巴島」。1939年日軍占領太平島，取名為「長島」並派駐陸戰隊、氣象隊等單位，1944年在此興建潛艇基地。

馬英九說，1945年抗戰勝利後，太平島為我海軍收復。為紀念接收南沙群島的「太平艦」，特將該島命名為「太平島」，設置管理處；1949年改隸為海南特別行政區。2000年，行政院海岸巡防署成立，取代國軍接管太平島，並加強武裝。迄今75年來，我政府一直守護太平島，不斷駁斥與驅離周邊國家侵犯我國主權的各種聲明與行動，展現我國維護國土的堅定決心。

馬英九提到，前總統陳水扁和他都曾先後登太平島。2008年2月2日，陳水扁抵太平島並題四字「永保太平」，這是中華民國總統首次登島。8年後，2016年1月28日，他登島並發表「南海和平倡議」，提出「主權在我、擱置爭議、和平互惠、共同開發」的四個重點，作為未來處理南海問題的指導原則，也建碑題字「和平南海、國疆永固」。

馬英九說，除了太平島，卸任前，他也曾在彭佳嶼及金門，先後豎立和平紀念碑，象徵中華民國在南海、東海與台海和平的努力，也是他八年總統任內致力推動的和平理念。除了南海太平島的碑文「和平南海，國疆永固」，2016年4月在東海彭佳嶼的碑文是「和平東海，國疆永固」，2016年5月卸任前在金門古寧頭的碑文則是「和平臺海，繁榮永續」。

馬英九表示，在南海風雲日亟的今天，政府一定要做好準備，積極、有力地維護國家主權與利益，執行符合我國利益、嘉惠我國人民的政策。當年他登太平島前，某方曾力阻，甚至揚言反制，他都未予理會。事後該方亦無任何反制行動，「因為我們登臨自己南海的國土，行為正當合理，態度溫和理性，事後南海利益相關沿岸各國亦無任何過度反應。」

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