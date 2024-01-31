立院民眾黨團將投黃珊珊 許智傑：等於保送韓國瑜當院長
立法院民眾黨團今早宣布，經過討論一致決議推舉黃珊珊角逐立法院長。民進黨立委許智傑說，民眾黨宣布支持黃珊珊，等於保送韓國瑜當選立法院長，「民眾黨這樣的決定令我失望！」
許智傑今天上午出席「高雄市楠梓再生水廠興建移轉營運案」簽約典禮，會後受訪表示，立法院長應是公正、專業、形象好，民眾黨的決策，「等於將來就是要走小綠的路線」，游錫堃很有誠意地去拜訪民眾黨，「真的是真心換絕情，我們對民眾黨失望！」
新國會3黨不過半，民進黨推立法院長游錫堃、副院長蔡其昌續任，國民黨決定由不分區立委當選人韓國瑜、立委江啟臣角逐立法院正副院長，「韓江配」、「游昌配」在1月29日相繼拜會民眾黨8位不分區立委當選人爭取支持。
新任民眾黨團總召黃國昌今天表示，民眾黨團經過8人討論，一致決議推舉黃珊珊角逐立法院長。如果第一輪沒能產生新任國會議長，民眾黨團8位成員將不會參與第二輪投票。
👉2024選戰最前線
▪ 2024總統立委大選開票實況！最新最快看這邊
▪ 整理包／總統選舉歷年投票率、組合一次看 最踴躍是這年！
▪ 2020 vs.2024 總統六都得票率、得票數大洗牌
▪ 2024總統大選藍綠版圖變化 看哪個縣市變天了？哪裡又鐵板一塊？
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言