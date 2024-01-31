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立院民眾黨團將投黃珊珊 許智傑：等於保送韓國瑜當院長

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
許智傑（左）今天上午出席「高雄市楠梓再生水廠興建移轉營運案」簽約典禮。記者王勇超／攝影
許智傑（左）今天上午出席「高雄市楠梓再生水廠興建移轉營運案」簽約典禮。記者王勇超／攝影

立法院民眾黨團今早宣布，經過討論一致決議推舉黃珊珊角逐立法院長。民進黨立委許智傑說，民眾黨宣布支持黃珊珊，等於保送韓國瑜當選立法院長，「民眾黨這樣的決定令我失望！」

許智傑今天上午出席「高雄市楠梓再生水廠興建移轉營運案」簽約典禮，會後受訪表示，立法院長應是公正、專業、形象好，民眾黨的決策，「等於將來就是要走小綠的路線」，游錫堃很有誠意地去拜訪民眾黨，「真的是真心換絕情，我們對民眾黨失望！」

新國會3黨不過半，民進黨推立法院長游錫堃、副院長蔡其昌續任，國民黨決定由不分區立委當選人韓國瑜、立委江啟臣角逐立法院正副院長，「韓江配」、「游昌配」在1月29日相繼拜會民眾黨8位不分區立委當選人爭取支持。

新任民眾黨團總召黃國昌今天表示，民眾黨團經過8人討論，一致決議推舉黃珊珊角逐立法院長。如果第一輪沒能產生新任國會議長，民眾黨團8位成員將不會參與第二輪投票。

民眾黨 立法院 韓國瑜

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