黃珊珊代表民眾黨選立法院龍頭 記者會上宣誓

民眾黨不分區立委當選人黃國昌表示，如果民眾黨不分區立委當選人黃珊珊明天上午順利當選立法院院長，民眾黨就不會再推派副院長人選，若進入第二輪投票，民眾黨8位立委將不參與。

黃國昌說，民進黨停止情緒勒索，黃珊珊已經宣示擔任立法院長，秉持中立原則，和藍綠兩大黨國會領袖，攜手完成國會改革工程。

黃珊珊表示，希望能一起寫下台灣民主史上的里程盃，台灣邁入三黨不過半的時代，未來四年國會將不會出現單一政黨主導一切的類專制霸權，也代表在各項重大議案提案和審議的過程，立法院必須真正做到協商妥協，以全體民意為考量進行開放的討論，新國會新人事應該象徵全新的氣象。

黃珊珊指出，可惜的是大選結束兩星期以來，民眾黨提出國會改革訴求，希望藉由議題合作落實政黨和解、社會和諧的目標，但部分黨政人士在立法院院長選舉投票意願討論過程中，詆毀扭曲民眾黨的倡議和善意，使得互信難以建立，人民難以從這些舊的政治文化，看到改革新契機，她代表民眾黨參選立法院院長，這不只是走自己的路，更是要帶領台灣社會走向公民主義的新路。

黃珊珊表示，民眾黨承諾選民的是一份責任，人民對民眾黨的期許是開創，所以主張在新國會中立委用更高的理想超越藍綠、化解政黨對立，在新的政治裡，主張建立更透明的國會議事程序和公正的協商程序，阻絕權貴橫行，並主張立法院長秉持理性中立。

黃珊珊說，民意代表不必被迫在藍綠之間選邊站，需堅定不移地站在人民這一邊，由黃珊珊擔任立法院長，將是從舊政治邁向新氣象的第一步，也是台灣走出藍綠對立的第一步。

黃珊珊表示，這樣的選擇兩面不討好，兩大黨攻擊和分化，會發動核爆級的攻擊，民眾黨相信選民的智慧，也無愧民意的託付，新的民意絕不會支持對行政官員溫柔乖順，卑躬屈膝的民意代表，也不會認同毫無獨立判斷能力，無法監督、制衡行政部門的立法機關，由中立的台灣民眾黨擔任國會議長，才能堅持深化國會民主、公眾利益，為台灣生出更多理性討論的空間。

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