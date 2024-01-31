快訊

零工經濟正夯 200萬勞工「退休保障」卻陷空白隱憂？

挪用校產400萬！輔大校長江漢聲犯背信罪 遭判刑10月

蘇利文：台海危機是最重大風險 美國得強力外交與嚇阻

聽新聞
test
0:00 / 0:00

黃珊珊代表民眾黨選立法院龍頭 記者會上宣誓

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
民眾黨不分區立委當選人黃國昌宣布，8位立委一致決議，推舉不分區當選人黃珊珊代表民眾黨參選立法院長。記者歐陽良盈/攝影
民眾黨不分區立委當選人黃國昌宣布，8位立委一致決議，推舉不分區當選人黃珊珊代表民眾黨參選立法院長。記者歐陽良盈/攝影

民眾黨不分區立委當選人黃國昌表示，如果民眾黨不分區立委當選人黃珊珊明天上午順利當選立法院院長，民眾黨就不會再推派副院長人選，若進入第二輪投票，民眾黨8位立委將不參與。

黃國昌說，民進黨停止情緒勒索，黃珊珊已經宣示擔任立法院長，秉持中立原則，和藍綠兩大黨國會領袖，攜手完成國會改革工程。

黃珊珊表示，希望能一起寫下台灣民主史上的里程盃，台灣邁入三黨不過半的時代，未來四年國會將不會出現單一政黨主導一切的類專制霸權，也代表在各項重大議案提案和審議的過程，立法院必須真正做到協商妥協，以全體民意為考量進行開放的討論，新國會新人事應該象徵全新的氣象。

黃珊珊指出，可惜的是大選結束兩星期以來，民眾黨提出國會改革訴求，希望藉由議題合作落實政黨和解、社會和諧的目標，但部分黨政人士在立法院院長選舉投票意願討論過程中，詆毀扭曲民眾黨的倡議和善意，使得互信難以建立，人民難以從這些舊的政治文化，看到改革新契機，她代表民眾黨參選立法院院長，這不只是走自己的路，更是要帶領台灣社會走向公民主義的新路。

黃珊珊表示，民眾黨承諾選民的是一份責任，人民對民眾黨的期許是開創，所以主張在新國會中立委用更高的理想超越藍綠、化解政黨對立，在新的政治裡，主張建立更透明的國會議事程序和公正的協商程序，阻絕權貴橫行，並主張立法院長秉持理性中立。

黃珊珊說，民意代表不必被迫在藍綠之間選邊站，需堅定不移地站在人民這一邊，由黃珊珊擔任立法院長，將是從舊政治邁向新氣象的第一步，也是台灣走出藍綠對立的第一步。

黃珊珊表示，這樣的選擇兩面不討好，兩大黨攻擊和分化，會發動核爆級的攻擊，民眾黨相信選民的智慧，也無愧民意的託付，新的民意絕不會支持對行政官員溫柔乖順，卑躬屈膝的民意代表，也不會認同毫無獨立判斷能力，無法監督、制衡行政部門的立法機關，由中立的台灣民眾黨擔任國會議長，才能堅持深化國會民主、公眾利益，為台灣生出更多理性討論的空間。

台灣民眾黨 黃珊珊 立法院

延伸閱讀

黃珊珊角逐立院龍頭 藍黨團：樂見堅持理念

白推黃珊珊選立院龍頭 傅崐萁祝福喊綠委勿當小螞蟻

民眾黨自推黃珊珊 黃智賢：沒見過這樣自私的黨 演半天只會挑撥

確定參選立法院長 黃珊珊：首重推動國會改革

相關新聞

吳宗憲透露市府內已討論接班人 侯友宜今回應：全力衝市政

2024總統大選結束，但外界已經開始關注2026地方選舉，尤其是代表國民黨角逐總統的新北市長侯友宜，會不會已經在布局。侯...

黃珊珊代表民眾黨選立法院龍頭 記者會上宣誓

民眾黨不分區立委當選人黃國昌表示，如果民眾黨不分區立委當選人黃珊珊明天上午順利當選立法院院長，民眾黨就不會再推派副院長人...

台東大武鄉長出缺要補選 綠營出聲：已鎖定徵召對象

台東縣大武鄉長黃建賓明天前進國會擔任立委，鄉長遺缺須在3個月內完成補選，縣府指派有意參選的前鄉長趙世崇代理鄉長，為補選提...

影／吳宗憲最後一次市政會議 侯友宜勉勵為國家做事

新北市府今上午開市政會議，其中法制局長吳宗憲因明日就要正式擔任國民黨不分區立委，因此是在新北的最後一次市政會議。市長侯友...

賴清德見美智庫：選票守護民主

副總統賴清德昨天接見美國智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）訪問團，他表示，二○二四年是世界大選年，也是...

觀察站／美中台關係 賴上任沒有試錯空間

台灣美國商會昨公布最新景氣調查報告，儘管從整體數據來看，美商對兩岸緊張情勢的擔憂有所下降，也對地緣政治前景更有信心，然而...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。