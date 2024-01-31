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吳宗憲透露市府內已討論接班人 侯友宜今回應：全力衝市政

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導

2024總統大選結束，但外界已經開始關注2026地方選舉，尤其是代表國民黨角逐總統的新北市長侯友宜，會不會已經在布局。侯表示，現在就是全力衝刺市政；有關是否有人事調整，侯也說會再檢討整理後跟大家來公布。

新北市法制局長、國民黨不分區立委當選人吳宗憲昨日接受廣播節目專訪時透露，市府內部有在聊下一屆市長的事情，甚至就連侯友宜也高度關注。他認為，「年齡、經歷都滿適合的」有三位，包含新北市副市長劉和然、台北市副市長李四川、立委洪孟楷等人。

侯友宜於今上午主持市政會議後接受媒體聯訪時表示，自己現在就是全力衝刺市政，讓市政建設不論大小都能快速發展，這才是我現在最重要的方向，國家人才濟濟，都可以為人民服務及貢獻。

當事人劉和然當時在旁陪同侯友宜受訪，面對相關問題沒有相關回應，待侯聯訪完即趕緊陪同回到座位上。洪孟楷則說，總統大選才剛剛落幕，現在是大家捲起袖子拚經濟、拚民生的時候，未來會跟侯友宜團隊中央地方一條心，共同努力打拚，國人共同期待是回歸市政及地方建設，跟人民站在一起，這才是現在最重要的事情。

另外，有關吳宗憲將離職當立委，市府會不會有人事調整？侯友宜勉勵，每個人各司其職，為國家、為人民打拚服務，他感謝每位市府人員在自己崗位戰戰兢兢、全力以赴，這段時間有兩位局長及一些區長出缺，會再檢討整理後跟大家來公布，希望團隊有新人再進來，不斷合作，展現新北新氣象、人民更有感的成績。

新北市長侯友宜今上午主持市政會議，對於外界關注下屆市長人選，他強調自己現在就是全力衝刺市政。記者李成蔭／攝影
新北市長侯友宜今上午主持市政會議，對於外界關注下屆市長人選，他強調自己現在就是全力衝刺市政。記者李成蔭／攝影
立委洪孟楷遭點名可參選下屆新北市長，他強調現在是大家捲起袖子拚經濟、拚民生的時候。圖／洪孟楷提供
立委洪孟楷遭點名可參選下屆新北市長，他強調現在是大家捲起袖子拚經濟、拚民生的時候。圖／洪孟楷提供
新北副市長劉和然（右）被點名可參選下屆新北市長，聯訪時他旁陪同侯友宜受訪，面對相關問題沒有相關回應，待侯聯訪完即趕緊陪同回到座位上。記者李成蔭／攝影
新北副市長劉和然（右）被點名可參選下屆新北市長，聯訪時他旁陪同侯友宜受訪，面對相關問題沒有相關回應，待侯聯訪完即趕緊陪同回到座位上。記者李成蔭／攝影

侯友宜 國民黨不分區立委

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