台東縣大武鄉長黃建賓明天前進國會擔任立委，鄉長遺缺須在3個月內完成補選，縣府指派有意參選的前鄉長趙世崇代理鄉長，為補選提早布局，不過現任代表會副主席王景昌也放話角逐，兩人皆國民黨籍，台東縣黨部年後展開協調。此外，民進黨部表示，已有鎖定徵召對象，希望能打破過去零參選人紀錄。

大武鄉原漢人口各半，歷年多半由黃建賓代表的黃家，以及趙家、王家三大政治家族輪流執政，偶有原住民出線。黃建賓遞出辭呈後，縣府民政處證實，前鄉長趙世崇將擔任代理鄉長，預計4月中旬補選。

趙世崇今年73歲，曾任一屆大武鄉長，2011年因案請辭，兒子也曾擔任鄉長，素與前縣長吳俊立關係友好。趙世崇說，他擔任過鄉長及鄉代會主席，有考慮參加補選，不過基於年紀考量，尚未做最後決定。

鄉代會副主席王景昌57歲，父親王政國擔任過鄉長。王景昌說，他的從政資歷22年，沒有參選包袱，以他的能力跟經驗，願意承擔更大責任。

國民黨黨部主委吳秀華表示，趙世崇及王景昌表態參選，黨部沒有特定支持對象，預計年後協調，兩人地方經營都不錯，會以勝選為最大考量及尋求地方和諧，避免分裂讓其他政黨人士獲利。

民進黨部副執行長翁聖惠說，大武鄉長補選有兩位擬參選人，縣黨部正積極尋找第三位參選人，目前已鎖定徵召對象，希望能打破過去在大武鄉長零候選人情況。 民進黨台東縣黨部副執行長翁聖惠說目前已鎖定特定徵召對象，補選不缺席。記者徐白櫻／翻攝

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