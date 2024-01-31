影／吳宗憲最後一次市政會議 侯友宜勉勵為國家做事
新北市府今上午開市政會議，其中法制局長吳宗憲因明日就要正式擔任國民黨不分區立委，因此是在新北的最後一次市政會議。市長侯友宜請吳發表感言，勉勵吳為國家做事，市府與吳之間也可保持聯絡；吳則說，自己這段時間非常愉快，未來有任何問題也都還能找他。
新北今召開第676次市政會議，侯友宜在會議進到一定階段後，特別點名吳宗憲，請大家鼓掌感謝吳這段時間的付出。侯表示，今天是吳最後一次開會，下一次就不見身影，要到中央去了，可以講一下離別感言。
吳宗憲表示，自己在新北市府三年多四年，期間真的非常愉快，可以在這邊利用自己對司法系統的了解，在新北有所發揮，像是幫局處跟司法機關協調，同時也訓練局內同仁如何處理相關法制上的問題；雖然自己即將離開新北市府，但局內同仁還是能繼續為市府服務，任何人有相關問題也都能聯絡他本人。
侯友宜也說，中央也離新北很近，市府同仁有任何問題也可隨手就教，感謝吳宗憲過去三年多的付出，未來到立院繼續為國家做事。
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