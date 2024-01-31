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賴清德見美智庫：選票守護民主
副總統賴清德昨天接見美國智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）訪問團，他表示，二○二四年是世界大選年，也是全球民主的成敗之年，台灣成功締造民主陣營的第一場重大勝利，告訴世界在民主與威權之間，「我們選擇站在民主這一邊，也用手中的選票，共同成功守護得來不易的民主成果」。
賴清德表示，哈德遜研究所是台灣大選後首度到訪的美國智庫；他要感謝主席絲曇及所長沃特斯對台灣的堅定支持，一起來訪的研究員蕭珞、主任余茂春等，都是台灣長期友人。
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