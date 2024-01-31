觀察站／美中台關係 賴上任沒有試錯空間

台灣美國商會昨公布最新景氣調查報告，儘管從整體數據來看，美商對兩岸緊張情勢的擔憂有所下降，也對地緣政治前景更有信心，然而，美商對台海情勢的信心回穩，並非取決於執政黨現行的兩岸路線，更多的是受惠於中美關係回溫，氣氛不再劍拔弩張；美商依舊認為，兩岸的穩定是我國政府未來三年必須努力的首要任務。

不過，隨著美國進入總統大選的節奏，恐怕接下來這一年，美國政治輿論滿天飛，再加上俄烏戰爭和以哈戰爭情勢未歇，近來美軍在敘利亞和約旦邊境的基地又遭伊朗支持的武裝分子發動無人機攻擊，中東情勢恐再陷動盪，在在影響美方對台海情勢的關注程度。

在此局勢發展之下，即將在五二○走馬上任的賴政府，勢必要在美中台三角平衡中分擔更多責任，也少了很多試錯的空間。賴清德於大選期間有很多失言案例，包括「走入白宮說」、「中華民國憲法是災難」等，美方在蔡政府安撫下表達諒解，中方則在近期表現適度的善意，且未針對賴清德當選有劇烈的反應動作，預料正保持觀望；但五二○就職典禮之後，即是賴清德當家作主，已避無可避，必須拿出一套穩健的兩岸論述。

台灣美國商會昨公布的報告，調查時間是在賴清德當選總統前；可見報告對於台海情勢和地緣政治的觀察，不全然反映當前現況。此時猶如暴風雨前的寧靜，正是美中台重新站穩腳步、各自表達立場的時期；美國商會與其說是提醒，也是對賴政府的期待，希望新政府能夠維持兩岸的和平穩定。

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