【即時短評】中捷藍線啟示 民進黨想朝野和諧 須更謙卑

行政院日前核定台中捷運藍線綜合規畫報告，預計核定後10年完工，雖然台中市長盧秀燕感謝中央，國民黨立委仍批中央卡案及大小眼，也有人質疑行政院選後才政策調整。民進黨雖然中央執政，卻被眾多國民黨縣市長包圍，在缺乏互信狀況下，民進黨若希望未來朝野和諧，恐怕必須更謙卑。

台中捷運藍線核定過程中，一度中央、地方互批，以盧秀燕的角度，她多次北上行政院會爭取早日核定中捷藍、綠線，行政院也多次回應全力支持，但始終因為經費、路線和場站問題，爭鋒相對；因此，台中市政府多次呼籲政院實質審查，但政院始終沒有動作，遲未核定。

但按行政院及交通部的角度，盧秀燕的說法卻像藉口，尤其行政院不解，中捷藍線明明可以脫鉤處理，單獨送案，盧市府卻執意與彰化段合併送審，才讓計畫延宕。就連曾任台中市長的總統府秘書長林佳龍都跳出來說話，指中捷綠線延伸財務計畫是合併的，盧市長只需要做1件事，就是拆開綠線在台中延伸大坑段的申請書，與彰化縣府分頭送至交通部讓中央審核，就可以讓計畫有進度；為何偏偏不做？

對於外界質疑中捷藍線核定刻意選在選舉後，是否與選舉結果、國會3黨不過半有關，行政院強調是原計畫。但在野黨的質疑沒有停止，國民黨立委江啟臣也不滿中捷藍線必須由地方負擔6成，中央只負擔4成經費；相對高雄捷運卻可由中央負擔6成多經費，並不公平。

朝野對1條中捷藍線，各自表述，看似各自有理，但更凸顯蔡英文政府執政8年，朝野關係惡劣，互信全無。總統當選人賴清德在當選時強調，必須留意與朝野的溝通協調和合作，並指對國政推動仍有相當信心，但8年民進黨完全執政下，朝野互鬥已經刻下太多傷痕，執政黨必須先遞出橄欖枝，否則重大建設因朝野各懷鬼胎卡關，受苦的將是全國人民。

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