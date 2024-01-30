快訊

金管會說龍年台股有3變數 擬向財部討論延長當沖降稅

【即時短評】中捷藍線啟示 民進黨想朝野和諧 須更謙卑

聯合報／ 記者丘采薇劉宛琳

行政院日前核定台中捷運藍線綜合規畫報告，預計核定後10年完工，雖然台中市長盧秀燕感謝中央，國民黨立委仍批中央卡案及大小眼，也有人質疑行政院選後才政策調整。民進黨雖然中央執政，卻被眾多國民黨縣市長包圍，在缺乏互信狀況下，民進黨若希望未來朝野和諧，恐怕必須更謙卑。

台中捷運藍線核定過程中，一度中央、地方互批，以盧秀燕的角度，她多次北上行政院會爭取早日核定中捷藍、綠線，行政院也多次回應全力支持，但始終因為經費、路線和場站問題，爭鋒相對；因此，台中市政府多次呼籲政院實質審查，但政院始終沒有動作，遲未核定。

但按行政院及交通部的角度，盧秀燕的說法卻像藉口，尤其行政院不解，中捷藍線明明可以脫鉤處理，單獨送案，盧市府卻執意與彰化段合併送審，才讓計畫延宕。就連曾任台中市長的總統府秘書長林佳龍都跳出來說話，指中捷綠線延伸財務計畫是合併的，盧市長只需要做1件事，就是拆開綠線在台中延伸大坑段的申請書，與彰化縣府分頭送至交通部讓中央審核，就可以讓計畫有進度；為何偏偏不做？

對於外界質疑中捷藍線核定刻意選在選舉後，是否與選舉結果、國會3黨不過半有關，行政院強調是原計畫。但在野黨的質疑沒有停止，國民黨立委江啟臣也不滿中捷藍線必須由地方負擔6成，中央只負擔4成經費；相對高雄捷運卻可由中央負擔6成多經費，並不公平。

朝野對1條中捷藍線，各自表述，看似各自有理，但更凸顯蔡英文政府執政8年，朝野關係惡劣，互信全無。總統當選人賴清德在當選時強調，必須留意與朝野的溝通協調和合作，並指對國政推動仍有相當信心，但8年民進黨完全執政下，朝野互鬥已經刻下太多傷痕，執政黨必須先遞出橄欖枝，否則重大建設因朝野各懷鬼胎卡關，受苦的將是全國人民。

台中捷運 行政院

延伸閱讀

台中開春3大建設傳喜訊 市政路明天先開工

綠營立委敗選急核定藍線？ 民進黨親手打造盧秀燕戰2028

中捷藍核定 謝國樑：政院釋善意、基捷分攤沒太大問題

影／中捷藍線10年終核定 盧秀燕：這是市民的勝利！

相關新聞

控制特別預算不浮濫 政大教授陳國樑：修財政紀律法比刪預算法條文好

特別預算浮濫問題，沒有隨著選舉結束而消失，國民黨立委王鴻薇表示，預算法第83條第1頂第4款不定期或數年一次之重大政事，成...

傳5位中央委員已遞出辭呈 民眾黨：31日開會了解狀況

媒體報導，民眾黨5位中央委員傳出請辭，且秘書長一職擬由柯辦主任周榆修接任。民眾黨發言人李頂立受訪表示，31日召開中央委員...

駁北京戰爭和平說 吳釗燮：賴清德盼維持兩岸現狀

外交部長吳釗燮接受澳媒專訪，駁斥北京先前警告選出賴清德作為台灣下任總統將危及兩岸現狀的說法。吳釗燮強調，賴清德是「溫和派...

【即時短評】中捷藍線啟示 民進黨想朝野和諧 須更謙卑

行政院日前核定台中捷運藍線綜合規畫報告，預計核定後10年完工，雖然台中市長盧秀燕感謝中央，國民黨立委仍批中央卡案及大小眼...

宜蘭立委選輸想不透…朱立倫話中有話 黃琤婷選票不夠黏

這次總統與立委大選，國民黨宜蘭立委選情原本看好，黨公職也團結輔選，最後卻輸２萬多票，讓藍營從政老手對於這樣結果直呼「想不...

侯友宜基隆謝票 呼籲國民黨傾聽年輕朋友意見

代表國民黨參選總統敗北的新北市長侯友宜，今晚和黨主席朱立倫到基隆市謝票。侯以基隆新科立委林沛祥為例說，林能勝選，就是當過...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。