藍：中捷藍線 政院浪費一年 地方負擔多

行政院周一核定台中捷運藍線綜合規畫及台鐵海線雙軌化可行性研究。國民黨台中市立委當選人昨指出，選後行政院最大的阻力過去了，中捷藍線就通了，但政院核定的和去年二月版本一樣，浪費了一年，且仍有工程時間長、地方負擔較多等問題，會持續監督盼盡快動工，也盼捷運綠線延伸案盡速通過。

國民黨台中市立委當選人黃健豪、羅廷瑋、廖偉翔、文傳會副主委林家興昨共同舉行記者會。廖偉翔表示，民進黨總統當選人賴清德曾說「中捷藍線改到有利人士附近」，民進黨台中立委候選人也對藍線多有批判；但選戰結束，政院就立刻核定通過，打臉民進黨立委的說辭，要不是選舉年，民進黨政府大小眼，很可能去年就已通過核定。

黃健豪舉例，核定的捷運藍線版本和去年二月相同，但工期需要約十年，且地方需負擔五成八；反觀高雄黃線二○二二年三月即核定通過，工期僅需六年，而地方負擔僅四成二；高雄小港林園線工期也只需八年，地方負擔約四成一。他希望行政院不該對不同城市有不同待遇。羅廷瑋也呼籲中央給台中多一點資源，多拖一天，工程、土地徵收成本都可能影響整體經費，希望盡速動工。

行政院長陳建仁昨表示，過去的計畫在站址、路線和經費暴增等有許多爭議，但感謝中市府這段期間和交通部做了很多溝通，所以達成共識，行政院才核定這個計畫。副院長鄭文燦昨也說，台中藍線、綠線捷運主要是中市府的沙鹿站規畫錯誤，會把台灣大道側車道消失，且有十年的交通黑暗期，這個錯誤設計必須更正，但中央會全力支持台中。

對於北市捷運環狀線二期、萬大線一期和二期的經費差額約七五七億元，北市府爭取中央補助，陳建仁表示，中央對地方蓋捷運的補助一向不餘遺力，就像對台中捷運藍線、綠線是一樣的。這三個捷運的修正計畫已送到交通部審議中；經費補助也會依既定規則處理。

行政院核定捷運藍線等案後，民進黨立法院副院長蔡其昌表明是自己長期在中央發聲爭取的建設，但昨遭選舉對手民眾黨立委候選人蔡壁如反駁，指這些建設海線民眾期盼十幾年，因為這次選票展現威力，逼得政府必須重視海線民意，「這是強大的選民爭取來的」。

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