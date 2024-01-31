五年後人口破三百萬 賴正鎰：蓋十年太久 應早通車

中捷藍線、台鐵海線鐵路雙軌化建設都有譜，預計十年內通車，加上台積電等重要投資，鄉林集團董事長、全國商總主席賴正鎰昨指出，這些建設與投資將帶動台中市的購屋需求，人口預計五年後可突破三百萬人，但需要更多交通建設資源的搭配，中部至少要三條捷運，才能支持中彰投生活圈。

賴正鎰表示，藍線是第二條台中捷運，與綠線形成十字路網才能提高運能，均衡城鄉發展；但藍線工期要十年實在太久，應縮短工期提早通車。

他說，台積電一點四奈米先進製程廠落腳中科二期，水湳經貿園區開發等台中重大建設與投資陸續到位，台中人口可望突破三百萬人，尤其中科就業人口逼近六萬人將帶動房市，更需要交通建設搭配。台中若有三條捷運，加上已通車的台鐵豐原到新烏日高架化，及綠線在松竹站與大慶站、新烏日站有共構，未來山海環線雙軌高架化後可當成類捷運，等同五條捷運動能，相信中捷必能加快轉虧為盈。

台灣房屋趨勢中心執行長張旭嵐說，中捷藍線串連台中港、大肚山科技走廊、七期市政中心、台中火車站，與台鐵、中捷綠線共築便捷路網，被視為「台中軌道心幹線」，根據台北捷運經驗，運量可望大幅躍進，沿線的房市也跟著水漲船高。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨也指出，中捷藍線雖然十年後通車，卻已為台中房市打下一劑強心針，但預期民眾購屋痛苦指數更高。

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