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盧秀燕：中捷要延伸 嘉惠中部

聯合報／ 記者陳秋雲林佩均趙容萱江良誠劉明岩／連線報導
台中市長盧秀燕。記者陳秋雲／攝影
台中市長盧秀燕。記者陳秋雲／攝影

台中市長盧秀燕昨天說，台中捷運如果要發揮更大功能，要嘉惠整個中部地區，包括捷運延伸到彰化和南投，她會聯合中部縣市共同爭取；彰化縣長王惠美希望總統當選人賴清德支持彰化的建設，南投縣長許淑華則表示，希望執政黨記得對鄉親的承諾。

盧秀燕昨受訪指出，捷運藍線核定了，接下來會跟中央確認相關計畫、展開作業。市府交通局長葉昭甫說，中央審查期間已同時完成環評、都計土地變更，會爭取早日開工。

盧秀燕說，她還有一個心願，中捷藍線如果要發揮更大的功能，不只要照顧台中市，也要嘉惠整個中部地區，讓中部捷運就像雙北的捷運一樣四通八達，這是中部民眾應該要得到的交通建設。

立委江啟臣認為，中捷藍線經費中央負擔四成二，中市府須扛近六成、高達九三九億元，未來不只是沉重的財政負擔，恐排擠其他建設；江指出，高雄市捷運建設可因財政欠佳，獲得六成中央補助，「顯然是懲罰了好學生」，他將持續向中央爭取，檢討重大建設補助方式。

針對行政院並未一併核定台中捷運綠線北延大坑、南延彰化的可行性評估，王惠美昨回應媒體詢問時，臉色不悅地握拳說「縣籍立委大家加油」。

許淑華說，今年選舉前，民進黨說要讓台中捷運延伸到南投，賴清德也公開表示「要規畫台中捷運也能夠延伸到南投」，她盼執政黨和未來的賴總統記得對南投鄉親的承諾。

台中捷運

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