觀察站／台中指標戰 不重民意的教訓

台中捷運藍線卡關多年，在大選期間成為總統當選人賴清德與台中市長盧秀燕交手的選舉攻防議題。盧秀燕身處「搖擺州」，清楚掌握民意、設定選舉議題，每向中央喊話，常激怒綠營大咖反擊，卻一再讓選民更看清楚誰在「卡台中」，誰還在同溫層取暖。經此一役，盧秀燕積攢了聲望，民進黨雖然中央執政，但面對被眾多國民黨縣市長包圍，挑戰更大。

台中外來人口多、沒有政治包袱，這裡的中間選民與經濟選民最在乎建設，他們也是選舉的關鍵力量；盧秀燕清楚這股民意趨勢，也長期觀察中央建設經費分配給藍綠的雙標現象，因此藉由大選論述強調「中央卡台中」、「看顏色給資源」，盼訴諸民意、直球對決。台中捷運核定過程，中央、地方就曾互批，盧秀燕多次北上行政院會爭取，行政院也多次回應全力支持，但始終在經費、路線和場站問題針鋒相對，而遲未核定。

中央認為盧秀燕把捷運藍線綁彰化延伸段合併審查，只是個藉口，明明脫鉤處理、單獨送藍線案，核定會比較快，卻偏偏不做？但從盧秀燕的立場看，一起成就中彰的捷運建設效益更大。說到底，因為中央地方缺乏互信，加上選舉考量，打造這個在大選發酵的議題。

這次中台灣立委選情出現「莫逐燕」效益，「逐燕」非民意所趨，捷運藍線預定路線走台灣大道，沿線的立委選區有四個綠區全翻盤轉藍，倖存的只有中一選區蔡其昌，但蔡僅險勝，嚇出一身冷汗，證明盧秀燕的判斷有底氣。

台中國民黨立委席次由二增至六席，盧秀燕居大功，未來可見盧與國會連結更深，更能掌握議題脈動，且這次南來北往站台助選，也深植人脈，尤其對民眾黨中一選區的蔡壁如傾力相挺，獲得民眾黨支持者大讚，蔡壁如得票率甚至高過柯文哲。未來藍白互動，在中部留下想像空間。

民進黨八年完全執政下，朝野互鬥刻下太多傷痕，台中這一役是指標性的一戰，執政黨若不重視朝野溝通、合作，把人民的利益放在第一順位，受苦的將是全國人民，也勢必再被選票教訓。

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