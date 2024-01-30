控制特別預算不浮濫 政大教授陳國樑：修財政紀律法比刪預算法條文好

特別預算浮濫問題，沒有隨著選舉結束而消失，國民黨立委王鴻薇表示，預算法第83條第1頂第4款不定期或數年一次之重大政事，成為政府大開濫用特別預算方便之門，應該刪除這項授權，不過，政大財政系主任陳國樑表示，跨年度的中長期建設還是需要特別預算才做得到，不建議刪掉該款條文，而是從修改財政紀律法著手。

陳國樑表示，包括十大建設、愛台十二建設、前瞻基礎建設等，都是跨年度的重大建設，編列特別預算支應，如果刪除預算法第83條第1頂第4款，不定期或數年一次之重大政事等文字，政府就無法規畫這些重大的、跨年度的國家建設，不宜因為部分特別預算浮濫就刪掉第4款，「要改掉愛亂花錢的惡習不用剁手，可以用別的方法來控制」。

陳國樑建議，可以在財政紀律法第14條增加特別預算的財源籌措及監督管理機制，因為財政紀律法中有規範的項目都要依財政紀律法規定，所以將特別預算的紀律明定在財政紀律法中，特別預算就不能仗恃特別條例，而自外於財政紀律法的規範。

財政紀律法沒有罰責，不過，陳國樑認為，特別預算的財政紀律可透過委員會的方式達到防弊的效果，例如美國，即使預算編列通過，但撥款時還是要經過國會的撥款委員會，如果撥款委員會發現預算執行過程中有問題，也能臨時喊停，特別預算的財政紀律可透過委員會來監督特別預算的使用。

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