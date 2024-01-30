【重磅快評】今日烏克蘭，明日台灣？美挺台不是做功德

北約秘書長史托騰柏格訪問華府，敦促美國持續援助烏克蘭。他說，支持烏克蘭不是做慈善，是投資北約安全；如果俄羅斯在烏克蘭獲勝，將鼓勵中國大陸領導人動武，今天是烏克蘭，明天就可能是台灣。

目前美國拜登政府援烏的追加預算還卡在國會，史托騰柏格華府行就是希望說服美國國會增援烏克蘭。但美國迄今已對烏克蘭提供750億美元援助，北約等美國盟友也提供了1100億美元以上的援助，而烏克蘭戰場仍陷僵局。

由於共和黨議員把援烏預算和美墨邊境移民問題綁在一起，拜登為換取預算過關，允諾在移民過多不堪負荷時關閉邊境。但這項妥協的包裹協議，仍然受到極大的阻撓，包括川普的反對。

事實上，如果川普在美國今年大選中重回白宮，援烏更可能中止。川普早就揚言，如果他當選，24小時內就能解決俄烏戰爭。外界預期，烏克蘭可能面臨國際要求與俄羅斯談判結束戰爭的壓力，形同承認俄國占領現狀。

因此，烏克蘭急，美國急，北約也急。但北約秘書長卻拿著台灣警示美國停止援烏的後果：今日烏克蘭，明日台灣。

俄烏戰爭爆發時，蔡英文總統曾極力否認「今日烏克蘭，明日台灣」的比附，北約秘書長卻直接打臉蔡英文的說法。蔡英文也驕傲地說「在世界上架台灣」，但台灣以模擬烏克蘭戰場的面目在世界上架，蔡英文和賴清德覺得很得意嗎？

俄國入侵烏克蘭，美國出嘴出錢出武器，絕不出兵；如果台海爆發戰爭，美國也是相同態度嗎？北約秘書長公開認證並強化了「疑美論」。美國在台協會（AIT）多次澄清，但這次來台觀選的美國學者仍注意到，台灣朝野都親美，但仍有揮不去的疑美氛圍。

吊詭的是，台灣疑美，美國疑賴。「務實的台獨工作者」賴清德要競選中華民國總統，先要到美國洗獨去獨、交心表態；賴清德當選總統，美中立刻出手共同控管台海風險，毫不掩飾其深刻的疑賴態度。根源就在民進黨的抗中挑釁與賴清德的台獨主張。

史托騰柏格說支持烏克蘭不是做慈善；美國挺台當然也不是做功德。那麼，今日的烏克蘭，會是明日的台灣嗎？美國不論對中或對台，都要有可信的保證。至於台灣，當然不能走上烏克蘭的道路。馬英九時代，兩岸和平繁榮發展，交流合作對話熱絡，青年兵役可以減到四個月，哪裡有半點烏克蘭的影子。如果賴清德也有穩定可信的保證，美中都不疑賴，台灣何懼淪為烏克蘭！

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