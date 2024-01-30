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傳負責成立民眾黨政策部門 陳智菡鬆口談下一步規畫

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
民眾黨主席柯文哲辦公室發言人陳智菡。圖／本報資料照片
民眾黨主席柯文哲辦公室發言人陳智菡。圖／本報資料照片

民眾黨為強化政策規畫，新成立政策部門，外傳將由柯文哲辦公室發言人陳智菡接管該部門，陳智菡今晚受訪表示，確實有討論要成立政策部門，相關組織架構正在討論中，但人事案並沒有這件事情，目前她主要負責把柯辦跟黨部文宣結合及組織調整，協助強化民眾黨文宣。

柯文哲參選總統失利，不過，得票率及不分區立委政黨票突破兩成，形成政壇第三勢力，加上國會掌握8席立委，為強化黨的政策論述，民眾黨規畫新設政策部門，組織架構與人力正在討論中，傳出陳智菡論述能力強，將負責新設的政策部門。

陳智菡表示，目前柯辦與黨有兩套文宣人力，她負責的工作是協助兩邊人力重新安排及組織調整，未來會以個人新聞及文宣專業背景，協助柯文哲在自媒體部分加強政策論述。

柯文哲辦公室預計運作到一月底，配合組織調整，文宣部與組織部仍會保留部分人力，等到功能整合後，柯辦才會正式退場。

陳智菡強調，民眾黨現在是國會第三大黨，國會議事攻防非常重要，尤其是文宣；至於她個人未來安排，自己也還在思考適合的角色，若有合適的工作會去試試看。

陳智菡 柯文哲 民眾黨

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