中捷藍線疑拖延 陳建仁：當時計畫爭議多、感謝中市府和交通部多次溝通

行政院昨天核定台中捷運藍線可行研究，國民黨立委質疑拖了一年通過。行政院長陳建仁今天表示，過去的計畫在站址、路線和經費暴增等，都有很多爭議，感謝中市府這段期間和交通部做了很多溝通，達成共識，行政院才核定這個計畫。

陳建仁說，行政院通過中捷藍線，以前不管是行政院或交通部也好，都對外做了很多的說明，當時提出來的計畫在站址或者經費暴增及路線，甚至捷運跟公路的互相影響的部分，都有很多爭議。

陳建仁謝謝台中市政府在這段期間和交通部做了很多的溝通協調，在專業上做很多的考慮，達成共識，行政院才會核定這個計畫。

陳建仁說，這個計畫核定10年後，希望台中捷運的藍線能夠順利通車，這就是中央跟地方合作所促成的結果。他也感謝現任的台中市立委，大家積極爭取，要感謝台中市政府和交通部，就專業部分協商，才能夠有這樣的一個結果。

對於目前台北捷運環狀線二期、萬大線一期和二期經費不足，差額約757億元，北市府希望爭取中央補助。陳建仁表示，中央政府對於地方政府要興建捷運的補助，一向是不餘遺力，就好像台中捷運藍線，還有台中的捷運綠線是一樣的。台北市政府所提出來的這三個捷運計畫的修正計畫，已經送到了交通部，正在審議當中；經費補助有一套規則，按照不同的標準，補助不同縣市，從事捷運的興建，會按照這樣的標準跟規則，核定相關補助。

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