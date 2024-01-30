【重磅快評】蔡其昌的政治智慧只用在擁抱及攬功？

行政院昨天核定台中捷運藍線綜合規畫及台鐵海線雙軌化可行性研究，立法院副院長蔡其昌在臉書指藍線在他努力多年，在中央極力發聲與爭取，稍早獲得行政院核定，他並督促台中市政府須盡速補正相關資料。蔡其昌幾句話就把爭取捷運藍線功勞全攬在身上，非但在野陣營不服，綠營內部恐怕也有異音。

台中捷運藍線喊了30多年，2024大選期間，中捷藍線更是熱門的選戰議題。開票結果，民進黨在台中慘敗，半個月後，行政院快速核定規劃報告，在選戰中嚇出一身冷汗的蔡其昌在臉書發文，表示樂見行政院核定捷運藍線，這是海線鄉親期待多年的重大建設，也是他長期在中央發聲爭取的建設，但請台中市政府務必盡快完成應補正事項，才能盡快動工。

蔡其昌把行政院核定捷運藍線的功勞歸諸於他「努力多年，在中央極力發聲與爭取」，但市民印象深刻的是，立委選舉期間蔡其昌即稱自己爭取藍線捷運多年，並將問題推向台中市政府。但他的競爭對手蔡壁如反擊，指交通部已經通過台中市府修改的計畫，卻在行政院躺了234天，國發會連會都不開。雙方為此爭辯不休。

開票結果印證，蔡壁如的說法的確傷到蔡其昌，也連帶影響民進黨在台中的選情。其中很簡單的邏輯是，如果蔡其昌真的努力多年並在中央積極發聲爭取台中捷運藍線核定，又怎麼會讓台中市政府提報的修改計畫在行政院躺了234天？

選戰期間，蔡其昌爭取藍線核定的說法已經欠缺說服力；行政院在選後半個月迅速核定藍線，蔡其昌舊調重提，也只有增添攬功的嫌疑。其中的關鍵在於：如果行政院可以先核定再補正，為何不能早點核定？非要讓計畫在行政院躺兩百多天不可？更何況行政院昨天核定通過的版本與去年初的版本幾乎是一模一樣。

再者，行政院昨天下午宣布核定台中捷運藍線的時機也很有文章。國民黨台中市立委當選人黃健豪、羅廷瑋、廖偉翔、文傳會副主委林家興昨天即敲定今天上午要針對台中捷運藍線舉行記者會，行政院搶在昨天就宣布核定中捷藍線，其中不無拆彈的考量，政治操作的鑿痕相當明顯。

蔡其昌先發臉書，以為先說先贏，這樣就可以把台中捷運藍線的爭取之功納入囊中；但台中市另一綠委林靜儀也來蹭聲量，她把矛頭對準台中市政府，盼台中市政府不要再拖，要參考行政院給出的專業意見盡速完成海線高架雙軌同時進行、台鐵沙鹿站、捷運雙鐵共構等評估。

林靜儀講得很專業，但稍懂政治的人都可以聽出來，林靜儀沒說的是，其實捷運藍線的核定，她也有爭取之功，蔡其昌並非唯一。

蔡其昌如果真要把台中捷運藍線當成是自己的政績，其實還有不少可以努力之處。例如行政院雖核定台中藍線，但完工需要約十年，實在是太久，他可以大力督促交通部縮短時程嗎？高雄黃線完工期只要六年，高雄小港林園線完工期只需要八年，台中捷運藍線應該有加速完工的空間。

再者，高雄捷運由中央負擔六成經費，地方僅負擔四成，台中捷運藍線則要地方負擔六成，地方財力負荷沉重，難保不會影響捷運的進度，蔡其昌說他多年來努力爭取台中捷運藍線，但是對地方負擔的經費，總是要一併關心，行政院大小眼到如此不合理的程度，蔡其昌難道不在意？還有捷運要延伸彰化、南投，蔡其昌以副院長的高度，要不要一併關切？

國民黨韓江配及民進黨游蔡配昨天先後拜會民眾黨立院黨團，韓國瑜與民眾黨不分區立委當選人黃國昌擁抱成了話題，民進黨立法院黨團總召柯建銘消遣兩人抱在一起，那一幕千古傳奇，還說蔡其昌的表現很好，當場說只跟老婆擁抱，這是他的政治智慧。蔡其昌如果真有政治智慧，那就不該只用在擁抱及攬功上，真正造福地方，才是必修的功課。

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