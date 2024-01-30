飆破2.6萬人按讚！前立委賴坤成曝29歲蕭美琴顏值 網：簡直明星等級

民進黨前立委賴坤成昨在他個人臉書貼上副總統蕭美琴29歲照片，不僅破千人留言，按讚數更飆破2.6萬人。網友直呼「顏值簡直是明星等級」、「正港台灣美女」。

賴坤成與蕭美琴兩人交情深厚，無論是過去蕭競選花蓮立委時，還是2024正副總統大選，都有賴的身影，也不時看到賴的臉書貼上他與蕭參選時的奮戰照片。

不過，昨天賴的臉書張貼一張仙氣照片，並寫上22歲蕭美琴，未料引起網友暴動，紛紛留言按讚，短短1天的時間，按讚數飆破2.6萬人。賴坤成自嘲「自己貼文按讚數從沒破萬過呢」。

有網友留言寫道「好像日本一位飾演女教師的藝人天海祐希」；也有網友說「副總統現在依舊美麗，年輕更不用說了」；另有網友說「正港台灣美女，智慧與美麗的融合」。

據了解，賴所張貼22歲蕭美琴照片，其實是蕭美琴29歲時在台南神學院首次宣布參選僑選立委所拍攝，當年她五官就特別精緻，還留著俐落頭髮，顏值完全不輸明星。

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