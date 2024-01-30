快訊

中職／找樂天女孩私接活動...桃猿前領隊遭約談 球團回應了

新光金控兩派股東之爭！金管會主委黃天牧首度發聲 提五點聲明

不好好刷牙出大事？陽明交大研究指「2個口腔問題」與失智相關

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中捷藍線行政院通過、市府負擔近6成 江啟臣：懲罰好學生

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
台中捷運藍線綜合規劃獲行政院核定通過，中捷藍線總經費1615.14億元，中央負擔42%經費，等同台中市府須負擔近6成高達939億元。立委江啟臣認為，「顯然是懲罰了好學生」，將持續向中央爭取預算。圖／江啟臣提供
台中捷運藍線綜合規劃獲行政院核定通過，中捷藍線總經費1615.14億元，中央負擔42%經費，等同台中市府須負擔近6成高達939億元。立委江啟臣認為，「顯然是懲罰了好學生」，將持續向中央爭取預算。圖／江啟臣提供

昨天傍晚，台中捷運藍線綜合規劃獲行政院核定通過，立委江啟臣提出，中捷藍線總經費1615.14億元，中央負擔42%經費，等同台中市府須負擔近6成高達939億元。江認為，高雄市可因財政欠佳獲得6成中央補助，「顯然是懲罰了好學生」，他將持續向中央爭取預算，檢討中央重大建設補助方式。

江啟臣進一步指出，台中捷運藍線總經費1615.14億元，中央負擔42%經費675.59億元，台中市府必須負擔近6成高達939億元，未來不只是市府沉重的財政負擔，恐怕也排擠其他重大建設推動。

「不要懲罰了好學生！」江啟臣表示，高雄市可因財政欠佳，獲得中央6成補助，顯然是懲罰了好學生，未來他除了持續向中央爭取預算，也會請中央檢討重大建設補助方式，勿讓攸關地方發展的捷運建設，反成為地方財政陷阱。

新一屆國會將在2月1日正式展開，他會繼續努力，除要求中央核實撥補經費，監督進度，也會要求中央提供相關協助，早日讓台中捷運十字路網成形。

江啟臣強調，辦公室會進行專案管考，督促中央協助台中市完成其它捷運建設，包括：崇德豐原線，綠線延伸大坑、彰化，還有機場捷運橘線等，透過民意監督，要求行政單位加速推動，完善中部地區的捷運網絡。

江啟臣回憶，2022年7月，他邀請立法院交通委員會到台中考察，除關心捷運藍線進度、崇德豐原線辦理情形，並對捷運路網規劃提出建議。

當時也考察東豐快速道路、市政路延伸工程等重要建設，如今，東豐快速道路在2022年10月復工，並爭取中央超過100億元經費補助；市政路延伸二階段工程，第一階段目前正在施工中、第二階段更將於明日正式動工，可望在2026年完工。

台中捷運 江啟臣 台中市 行政院

延伸閱讀

未出席正副院長選舉視同跑票 傅崐萁：最嚴黨紀處分

精準算出徐若瑄離婚 塔羅牌老師預言這對當選立委龍頭

民眾黨拋單一召委制 朱立倫盼團結努力共同監督執政黨

江啟臣拜會完民眾黨 發表對民眾黨國會改革態度

相關新聞

是否參選下屆立委？罕病律師陳俊翰態度曝光

日前賀瓏夜夜秀來賓、前央視調查記者王志安於節目中嘲笑民進黨不分區立委候選人、中央研究院法律學研究所博士後研究學者陳俊翰，...

影／未出席正副院長選舉視同跑票 傅崐萁：最嚴黨紀處分

第11屆立委2月1日報到，當天將選出新任立法院正副院長，國民黨立法院黨團今天舉行黨團大會，討論立法院正副院長選舉事宜。國...

中捷藍線行政院通過、市府負擔近6成 江啟臣：懲罰好學生

昨天傍晚，台中捷運藍線綜合規劃獲行政院核定通過，立委江啟臣提出，中捷藍線總經費1615.14億元，中央負擔42%經費，等...

【重磅快評】蔡其昌的政治智慧只用在擁抱及攬功？

行政院昨天核定台中捷運藍線綜合規畫及台鐵海線雙軌化可行性研究，立法院副院長蔡其昌在臉書指藍線在他努力多年，在中央極力發聲...

飆破2.6萬人按讚！前立委賴坤成曝29歲蕭美琴顏值 網：簡直明星等級

民進黨前立委賴坤成昨在他個人臉書貼上副總統蕭美琴29歲照片，不僅破千人留言，按讚數更飆破2.6萬人。網友值呼「顏值簡直是...

宜蘭感恩便當會 賴清德：助企業轉型提升競爭力

民進黨總統當選人賴清德今天出席宜蘭感恩便當會時指出，感謝競選團隊與選民在大選時支持、拉票，未來會協助中小微型企業轉型，提...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。