中捷藍線行政院通過、市府負擔近6成 江啟臣：懲罰好學生

昨天傍晚，台中捷運藍線綜合規劃獲行政院核定通過，立委江啟臣提出，中捷藍線總經費1615.14億元，中央負擔42%經費，等同台中市府須負擔近6成高達939億元。江認為，高雄市可因財政欠佳獲得6成中央補助，「顯然是懲罰了好學生」，他將持續向中央爭取預算，檢討中央重大建設補助方式。

江啟臣進一步指出，台中捷運藍線總經費1615.14億元，中央負擔42%經費675.59億元，台中市府必須負擔近6成高達939億元，未來不只是市府沉重的財政負擔，恐怕也排擠其他重大建設推動。

「不要懲罰了好學生！」江啟臣表示，高雄市可因財政欠佳，獲得中央6成補助，顯然是懲罰了好學生，未來他除了持續向中央爭取預算，也會請中央檢討重大建設補助方式，勿讓攸關地方發展的捷運建設，反成為地方財政陷阱。

新一屆國會將在2月1日正式展開，他會繼續努力，除要求中央核實撥補經費，監督進度，也會要求中央提供相關協助，早日讓台中捷運十字路網成形。

江啟臣強調，辦公室會進行專案管考，督促中央協助台中市完成其它捷運建設，包括：崇德豐原線，綠線延伸大坑、彰化，還有機場捷運橘線等，透過民意監督，要求行政單位加速推動，完善中部地區的捷運網絡。

江啟臣回憶，2022年7月，他邀請立法院交通委員會到台中考察，除關心捷運藍線進度、崇德豐原線辦理情形，並對捷運路網規劃提出建議。

當時也考察東豐快速道路、市政路延伸工程等重要建設，如今，東豐快速道路在2022年10月復工，並爭取中央超過100億元經費補助；市政路延伸二階段工程，第一階段目前正在施工中、第二階段更將於明日正式動工，可望在2026年完工。

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