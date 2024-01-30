是否參選下屆立委？罕病律師陳俊翰態度曝光

日前賀瓏夜夜秀來賓、前央視調查記者王志安於節目中嘲笑民進黨不分區立委候選人、中央研究院法律學研究所博士後研究學者陳俊翰，引發各界撻伐，節目主持人賀瓏於一周後公開道歉，並表示將於2028年大選中支持民進黨。陳俊翰今天出席罕病記者會則提到，自己不願再對賀瓏夜夜秀事件多做評論，對於2028年是否參選，則持開放態度。

陳俊翰今天表示，參選只是從事病友、身障權益倡議的一個契機，2028年是否參選，因加上本屆立委參選，民進黨是在10月下旬才聯繫，距離下一屆立委名單擬定時間還遠，但對於參選持開放態度，不過沒有任何預設，不論身在何種位置，都會致力爭取病友權益，從事最喜愛的人權倡議工作。

自幼罹患罕見疾病SMA，陳俊翰表示，身體功能退化已是患者日常，但生命意義遠超出身體功能限制，靠著母親、旁人協助，自己還能從事人權倡議工作，努力完成夢想；人權的意義是生而為人就應享有，不會因為身體是否能動，「而影響到你作為一個基本的人。」

陳俊翰提到，台灣身障者權利，不論在看護資源可近性、輔具補助額度等方面都有進步空間，自己會持續向政府爭取；對罕病病友至關重要的藥物給付資格放寬，也會持續向健保署喊話，目前罕病患者雖有健保罕藥專款可用於給付相關藥品，但其額度受健保總額限制，希望未來政府能比照癌症藥品基金，以公務預算撥補，加快病友用藥時間，別再讓患者生命與時間賽跑。

有關賀瓏道歉一事，陳俊翰昨天透過影片回應，各界不必勉強自己在2028年一定要投給民進黨，自由選擇認同、支持的政黨，是台灣民主可貴之處，沒有誰能強迫誰，若賀瓏及團隊經過4年人生歷練，認為民進黨做得不錯，願意發自內心支持，自己相當歡迎。

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