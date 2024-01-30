未出席正副院長選舉視同跑票 傅崐萁：最嚴黨紀處分
第11屆立委2月1日報到，當天將選出新任立法院正副院長，國民黨立法院黨團今天舉行黨團大會，討論立法院正副院長選舉事宜。國民黨團總召傅崐萁表示，一致支持韓國瑜、江啟臣擔任正副院長，大家會用最負責任的態度讓全國看到國民黨的決心，未出席者視同跑票，會用最嚴格黨紀處分。
傅崐萁指出，當天一定會公開讓大家看到每個人的投票，都非常清楚，當天進入立法院，所有準備事項都已完成，票票入匭不只是個人的榮耀，更是國會尊嚴，每位成員都會出席，沒出席的視同跑票。
傅崐萁說，國會改革刻不容緩，這是全國百姓最關心的，過去8年國會議事效益不彰，這麼多部會有貪贓枉法情況發生，還有促轉會出現的東廠對話，令大家不可思議，加上政府拿了8000多億元竟然買不到疫苗，國家還不給捐。
傅崐萁表示，國會已經正式站起來，一定讓陽光照進心國會，讓所有腐敗無所遁形，國民黨會用最大支持和誠懇善意，盼與民眾黨攜手同心，共同監督民進黨，讓國會改革法案一一落實。
國民黨台中市立委當選人羅庭瑋說，會中討論離島立委是否安排旅宿，希望他們不要回選區，避免起霧船隻誤點，導致當天無法票票入匭。他支持用最高規格看待這次選舉，若有誤投或跑票情況，都應開除黨籍。
國民黨台中市立委當選人黃健豪表示，黨團大會已要求所有國民黨立委當天都要排除萬難，早上要待在議場隨時準備投票。團進團出是國民黨的原則，但如果不幸韓國瑜未當選院長，大家中午集合決定下午的策略和模式。
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