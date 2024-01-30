接見美智庫 賴清德：台灣締造民主陣營第一場重大勝利

副總統賴清德上午接見美國智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）訪問團，他表示，台灣成功締造民主陣營的第一場重大勝利，告訴世界在民主與威權之間，台灣選擇站在民主這一邊，用手中的選票，共同成功守護得來不易的民主成果。台灣將持續強化不對稱戰力，積極進行國防改革，與國際社會攜手合作，共同推進印太地區和平、穩定及繁榮。

賴清德說，這個研究所是台灣大選後，首度到訪的美國智庫，展現美國學界對台灣守護自由民主制度的堅定支持，也再度凸顯台美緊密友好夥伴關係。團來訪。首先，他要感謝哈德遜研究所董事會主席絲曇（Sarah May Stern）及所長沃特斯（John Walters）對台灣的堅定支持，在座團員包括研究員蕭珞（Nadia Schadlow）、主任余茂春（Miles Yu）等，都是台灣的長期友人。

賴清德表示，2024年是世界大選年，也是全球民主成敗之年。台灣成功締造民主陣營的第一場重大勝利，除了告訴世界在民主與威權之間，台灣選擇站在民主這一邊，台灣人民也用手中的選票，共同成功守護得來不易的民主制度。面對劇烈變化的國際情勢，以及中國大陸在外交、軍事、經濟等層面的不斷脅迫，台灣持續沉著因應，努力維持台海和平穩定現狀，堅定守護民主，捍衛和平，與美國及其他理念相近國家攜手合作，繼續扮演世界良善力量。

賴清德說，台美安全夥伴關係對維持區域和平穩定十分重要。感謝美國政府持續推動對台軍售常態化，透過外國軍事融資（FMF）與總統提用權（PDA）等政策工具，加強協助台灣提升自我防衛力量，持續聯合理念相近國家，表達對維持台海和平穩定的重視與支持。

賴清德指出，台美互為重要貿易夥伴，在具有共同戰略利益的領域積極深化合作，有助強化彼此的經濟韌性與供應鏈安全。雙方在台美21世紀貿易倡議談判，以及解決雙重課稅問題方面的進展，有助提供雙方產業所需支持，為企業創造良好投資環境，促進台美更密切產業合作，深化雙方經貿夥伴關係。

絲曇說，賴清德的職業生涯深具啟發，早年投身醫學領域，從事臨床治療及公共衛生工作。當中共試圖在台灣首次民主選舉威嚇台灣選民時，決定投入政治。賴清德也結合自身醫學背景，擬訂政策帶領台灣成功因應疫情，進行醫療改革。在蔡總統執政期間，賴一直扮演關鍵角色。

絲曇表示，從國際社會對選舉結果的反應，及自由民主國家對賴清德的祝福，展現出蔡英文總統及賴清德外交政策非常成功。對區域甚至全世界所有渴望真正民主的人民而言，台灣是一座燈塔。

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