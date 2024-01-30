快訊

桃園蘆竹嚴重車禍！騎士紅綠燈前「捲進貨車底」爆頭亡

蘋果西打母公司大飲「農曆年前傳跳票」下午3點召開重訊記者會

信義新地標台北天空塔恐變爛尾樓？開發商回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

接見美智庫 賴清德：台灣締造民主陣營第一場重大勝利

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
民進黨總統當選人賴清德。聯合報系資料照片
民進黨總統當選人賴清德。聯合報系資料照片

副總統賴清德上午接見美國智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）訪問團，他表示，台灣成功締造民主陣營的第一場重大勝利，告訴世界在民主與威權之間，台灣選擇站在民主這一邊，用手中的選票，共同成功守護得來不易的民主成果。台灣將持續強化不對稱戰力，積極進行國防改革，與國際社會攜手合作，共同推進印太地區和平、穩定及繁榮。

賴清德說，這個研究所是台灣大選後，首度到訪的美國智庫，展現美國學界對台灣守護自由民主制度的堅定支持，也再度凸顯台美緊密友好夥伴關係。團來訪。首先，他要感謝哈德遜研究所董事會主席絲曇（Sarah May Stern）及所長沃特斯（John Walters）對台灣的堅定支持，在座團員包括研究員蕭珞（Nadia Schadlow）、主任余茂春（Miles Yu）等，都是台灣的長期友人。

賴清德表示，2024年是世界大選年，也是全球民主成敗之年。台灣成功締造民主陣營的第一場重大勝利，除了告訴世界在民主與威權之間，台灣選擇站在民主這一邊，台灣人民也用手中的選票，共同成功守護得來不易的民主制度。面對劇烈變化的國際情勢，以及中國大陸在外交、軍事、經濟等層面的不斷脅迫，台灣持續沉著因應，努力維持台海和平穩定現狀，堅定守護民主，捍衛和平，與美國及其他理念相近國家攜手合作，繼續扮演世界良善力量。

賴清德說，台美安全夥伴關係對維持區域和平穩定十分重要。感謝美國政府持續推動對台軍售常態化，透過外國軍事融資（FMF）與總統提用權（PDA）等政策工具，加強協助台灣提升自我防衛力量，持續聯合理念相近國家，表達對維持台海和平穩定的重視與支持。

賴清德指出，台美互為重要貿易夥伴，在具有共同戰略利益的領域積極深化合作，有助強化彼此的經濟韌性與供應鏈安全。雙方在台美21世紀貿易倡議談判，以及解決雙重課稅問題方面的進展，有助提供雙方產業所需支持，為企業創造良好投資環境，促進台美更密切產業合作，深化雙方經貿夥伴關係。

絲曇說，賴清德的職業生涯深具啟發，早年投身醫學領域，從事臨床治療及公共衛生工作。當中共試圖在台灣首次民主選舉威嚇台灣選民時，決定投入政治。賴清德也結合自身醫學背景，擬訂政策帶領台灣成功因應疫情，進行醫療改革。在蔡總統執政期間，賴一直扮演關鍵角色。

絲曇表示，從國際社會對選舉結果的反應，及自由民主國家對賴清德的祝福，展現出蔡英文總統及賴清德外交政策非常成功。對區域甚至全世界所有渴望真正民主的人民而言，台灣是一座燈塔。

賴清德 美國

延伸閱讀

賴清德內閣要跨黨派 鄭文燦：當然支持

台灣能否「維持現狀」 日學者分析關鍵在美國大選

透露已經思考好幾個人選 賴清德：閣揆和部會首長不會全是民進黨

落實賴清德政策 要看新閣揆柔軟度

相關新聞

是否被徵詢入閣？ 薛富盛不願回答強調1點

民進黨主席、總統當選人賴清德昨表示，未來閣揆及總統府秘書長人選將會符合「跨黨派、跨世代、跨領域」的民主大聯盟原則，不只行...

是否參選下屆立委？罕病律師陳俊翰態度曝光

日前賀瓏夜夜秀來賓、前央視調查記者王志安於節目中嘲笑民進黨不分區立委候選人、中央研究院法律學研究所博士後研究學者陳俊翰，...

全教總批公教調薪藏黑箱 民眾黨主張公開透明三原則

今年公教人員調薪4％，全國教師工會總聯合會發現公教人員專業加給，公務員從6.25％到12.79％有不同調幅。民眾黨不分區...

投錯正副院長將祭黨紀？準藍委：不太能理解為何會投錯

國民黨立法院黨團中午舉行黨團大會，對於立法院長選舉是否對投錯票者黨紀處分，國民黨副發言人賴苡任表示，國民黨是有組織紀律的...

宜蘭感恩便當會 賴清德：助企業轉型提升競爭力

民進黨總統當選人賴清德今天出席宜蘭感恩便當會時指出，感謝競選團隊與選民在大選時支持、拉票，未來會協助中小微型企業轉型，提...

民眾黨提單一召委藏心機 問題不在人數而是公平排審順序

民眾黨新科立委提出希望召委減為一人，這項提案是想避免雙召委制度的爭議，例如，因為不同黨籍的召委在排案時，可能各有偏好，因此會出現審查法案不連續的困境，甚至是召委為了主導部分法案或預算的議事主導權，會相互爭取要排案。 立法院各委員會的運作，成為新一波的攻防焦點，但問題不在委員會召集委員的人數，而是在於委員會的如何排定法案順序。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。