聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／國民黨確認黨團新三長 傅崐萁邀女立委獻花曾銘宗
國民黨立法院黨團今天在中央黨部舉行黨團大會，確認新任黨團三長，由國民黨立委傅崐萁擔任總召，書記長洪孟楷、副書記長林思銘，黨團也針對2月1日立法院正副院長選舉投票程序說明。國民黨主席朱立倫會前向國民黨立委致意。
傅崐萁特別準備大量花束，並邀請國民黨女性立委獻花，感謝將卸任的國民黨團總召曾銘宗，傅崐萁表示，在過去第10屆立委最風雨飄搖時，沒有任何資源，只有一條心打拚，又是國會少數黨，曾銘宗不負所託，無役不與，奮戰到底，令人感動，持續堅守崗位兩年，讓國民黨不至居於頹勢。
👉2024選戰最前線
▪ 2024總統立委大選開票實況！最新最快看這邊
▪ 整理包／總統選舉歷年投票率、組合一次看 最踴躍是這年！
▪ 2020 vs.2024 總統六都得票率、得票數大洗牌
▪ 2024總統大選藍綠版圖變化 看哪個縣市變天了？哪裡又鐵板一塊？
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言