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影／國民黨確認黨團新三長 傅崐萁邀女立委獻花曾銘宗

攝影中心／ 記者胡經周／台北即時報導
國民黨今天舉行黨團大會，確認新任的立院黨團三長，將由準總召傅崐萁（中）、書記長洪孟楷（左）接任，兩人也向現場國民黨新任立委致意。記者胡經周／攝影
國民黨今天舉行黨團大會，確認新任的立院黨團三長，將由準總召傅崐萁（中）、書記長洪孟楷（左）接任，兩人也向現場國民黨新任立委致意。記者胡經周／攝影

國民黨立法院黨團今天在中央黨部舉行黨團大會，確認新任黨團三長，由國民黨立委傅崐萁擔任總召，書記長洪孟楷、副書記長林思銘，黨團也針對2月1日立法院正副院長選舉投票程序說明。國民黨主席朱立倫會前向國民黨立委致意。

傅崐萁特別準備大量花束，並邀請國民黨女性立委獻花，感謝將卸任的國民黨團總召曾銘宗，傅崐萁表示，在過去第10屆立委最風雨飄搖時，沒有任何資源，只有一條心打拚，又是國會少數黨，曾銘宗不負所託，無役不與，奮戰到底，令人感動，持續堅守崗位兩年，讓國民黨不至居於頹勢。

國民黨立法院黨團今天在中央黨部舉行黨團大會，確認新任黨團三長，由國民黨立委傅崐萁擔任總召，書記長洪孟楷、副書記長林思銘，國民黨主席朱立倫（左）會前向國民黨立委致意，並將參選立法院長的韓國瑜（右）拉到一旁交換意見。記者胡經周／攝影
國民黨立法院黨團今天在中央黨部舉行黨團大會，確認新任黨團三長，由國民黨立委傅崐萁擔任總召，書記長洪孟楷、副書記長林思銘，國民黨主席朱立倫（左）會前向國民黨立委致意，並將參選立法院長的韓國瑜（右）拉到一旁交換意見。記者胡經周／攝影
國民黨今天舉行黨團大會，確認新任的立院黨團三長，由傅崐萁（左一）接任總召，傅崐萁特別感謝將卸任的上會期總召曾銘宗（左三），而參選立法院正副院長的韓國瑜（右三）、江啟臣（左二）也到場，與新任國民黨立委討論正副院長投票程序。記者胡經周／攝影
國民黨今天舉行黨團大會，確認新任的立院黨團三長，由傅崐萁（左一）接任總召，傅崐萁特別感謝將卸任的上會期總召曾銘宗（左三），而參選立法院正副院長的韓國瑜（右三）、江啟臣（左二）也到場，與新任國民黨立委討論正副院長投票程序。記者胡經周／攝影
國民黨今天舉行黨團大會，確認新任的立院黨團三長，將由準總召傅崐萁（右三）、書記長洪孟楷（右二）、首席副書記長林思銘（右一）接任，接替卸任的上會期總召曾銘宗（左二）、書記長謝衣鳳（左一）。記者胡經周／攝影
國民黨今天舉行黨團大會，確認新任的立院黨團三長，將由準總召傅崐萁（右三）、書記長洪孟楷（右二）、首席副書記長林思銘（右一）接任，接替卸任的上會期總召曾銘宗（左二）、書記長謝衣鳳（左一）。記者胡經周／攝影

國民黨 傅崐萁 立法院

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