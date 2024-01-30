游錫堃個人身分支持單召委 柯建銘：民進黨有黨團立場

立法院長游錫堃支持民眾黨提出的國會改革意見，外界質疑與民進黨意見不一。民進黨立法院黨團總召柯建銘今天說，游錫堃只是表達個人意見，不可能指導民進黨，民進黨有黨團的立場，意見沒有不同調。

游錫堃在臉書發文，據說他在媒體被罵得很慘，原因是以個人身分表達支持單一召委制，既然承擔就應勇敢，既然負重就須忍辱，民進黨團曾提案，建議立法院採單一召委制，民主先進國家大多採單一召委制，包括美國、法國、德國及日本。

柯建銘表示，游錫堃僅是表達個人意見，他也知道黨團的立場，依照立法院組織法第3條規定，主持議事必須保持中立，面對立法院各種法案，院長絕對保持中立，立法院不只有國會改革的案子，都要按照議事中立的原則處理，就是這樣而已，沒有意見不同調。

柯建銘指出，游錫堃負責主持議事，不可能指導在野黨，更不可能指導民進黨提出國會改革，台灣沒有這種角色，站在他的立場來看，要談什麼都可以，但是一定會保持中立，如此表示而已。

柯建銘表示，2016年蔡政府執政以來，民進黨提出國會改革，包括調查權、聽證權、立法院組織法、各委員會組織法等，內容林林總總，當年先通過最沒有爭議的立法院組織法，確立院長主持議事維持中立，後來在單一召委制沒有共識，歷史已經翻過這一頁。

柯建銘說，國會改革要怎麼做，未來還要重新調整，不同時期會有不同看法，如果有提出法案，大家可以討論，民進黨過去在國會過半，大可透過表決通過，我們不做，就代表有疑慮，後來當然不處理，冰在那裡重新再來，民眾黨現在拾人牙慧。

柯建銘表示，立法院正副院長選舉，各黨有其策略及高度，現在球在民眾黨主席柯文哲身上，假如民眾黨到目前為止，還在觀望還在想，這個黨應該關門了吧。

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