吐國選後恐與台斷交？外交部：多數議員當選人與台友好

太平洋友邦吐瓦魯完成國會選舉，支持台灣的總理未贏得議員席次，兩國邦交是否有警訊，外交部表示，目前已知的當選人，多數都與我大使館互動頻繁，立場友善，支持維護兩國邦誼。

外交部今天例行記者會，發言人蕭光偉表示，有媒體揭露中國大陸試圖用收買當地媒體的手法，企圖影響吐瓦魯的選舉，對於這樣的惡劣行徑要譴責，國際社會應密切關注，共同反制威權獨裁國家藉機操弄民主國家的選舉。

他指出，吐瓦魯大選後，目前已知的當選人，大部分都與我大使館互動頻繁，立場友善，支持維護兩國邦誼，外交部密切注意選後吐國政局發展，持續深化與吐國新任國會議員當選人的友好情誼及雙邊合作，確保兩國邦誼穩固。

商品推薦