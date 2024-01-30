聽新聞
test
0:00 / 0:00
吐國選後恐與台斷交？外交部：多數議員當選人與台友好
太平洋友邦吐瓦魯完成國會選舉，支持台灣的總理未贏得議員席次，兩國邦交是否有警訊，外交部表示，目前已知的當選人，多數都與我大使館互動頻繁，立場友善，支持維護兩國邦誼。
外交部今天例行記者會，發言人蕭光偉表示，有媒體揭露中國大陸試圖用收買當地媒體的手法，企圖影響吐瓦魯的選舉，對於這樣的惡劣行徑要譴責，國際社會應密切關注，共同反制威權獨裁國家藉機操弄民主國家的選舉。
他指出，吐瓦魯大選後，目前已知的當選人，大部分都與我大使館互動頻繁，立場友善，支持維護兩國邦誼，外交部密切注意選後吐國政局發展，持續深化與吐國新任國會議員當選人的友好情誼及雙邊合作，確保兩國邦誼穩固。
👉2024選戰最前線
▪ 2024總統立委大選開票實況！最新最快看這邊
▪ 整理包／總統選舉歷年投票率、組合一次看 最踴躍是這年！
▪ 2020 vs.2024 總統六都得票率、得票數大洗牌
▪ 2024總統大選藍綠版圖變化 看哪個縣市變天了？哪裡又鐵板一塊？
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言