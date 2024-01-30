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行政院核定二大建設 蔡其昌：成功爭取 蔡壁如：選民爭取的

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
立法院副院長蔡其昌。圖／聯合報系資料照
立法院副院長蔡其昌。圖／聯合報系資料照

行政院昨天核定台中捷運藍線綜合規畫及台鐵海線雙軌化可行性研究，民進黨立法院副院長蔡其昌表明自己「成功爭取」，民眾黨曾參選中一選區立委候選人的蔡壁如說，這是強大的選民爭取來的。

蔡壁如與民進黨立法院副院長蔡其昌競選中一選區立委，她高票落選，她今天受訪表示，這是強大的選民爭取來的。

蔡壁如表示，海線民眾期盼十幾年，行政院終於核定台中捷運藍線綜合規畫及台鐵海線雙軌化可行性研究，這是最棒的新年禮物。

她說幾個月前，自己將民眾的期望，彙整成立委選舉的「三大保證」，能夠那麼快就踏出第一步，這是因為選票展現威力，逼得政府必須重視海線的民意。

台中捷運 蔡壁如 蔡其昌

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