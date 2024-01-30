中捷藍線核定 準藍委：要不是民進黨大小眼去年早通過
國民黨今天記者會指出，選後行政院最大的阻力過去了，中捷藍線就通了，但政院版本仍有核定時間長，工程時間長，地方負擔較多等問題，國民黨台中立委會持續監督，盼儘快動工，也希望捷運綠線延伸案儘速通過，共同發展台中的軌道建設。
國民黨台中市立委當選人黃健豪、羅廷瑋、廖偉翔、文傳會副主委林家興舉行記者會。廖偉翔表示，民進黨總統當選人賴清德曾說中捷藍線改到有力人士附近，民進黨台中立委張廖萬堅、林靜儀、江肇國、蔡其昌也針對台中藍線多有批判；選戰結束，政院立刻核定通過，完全打臉民進黨立委過去的說辭，要不是選舉年，民進黨政府大小眼，很可能台中捷運去年已通過核定。
廖偉翔提出台中捷運藍線三大訴求，優先發包捷運藍線的細部設計規畫案，經費不足部分，行政院用第二預備金辦理；2025年預算，交通部須編列藍線細部設計經費；大工程未發包，小工程先進行。
黃健豪指出，行政院核定通過的版本與去年2月版本一樣，浪費近一年，這段時間就是選舉操作。政院版本仍有兩長一多問題，包括核定時間長，工程時間長，地方負擔較多。
他說，台中藍線今年1月核定，完工需要約十年，地方需負擔58%；高雄黃線2022年3月核定通過，完工期六年，地方負擔42%；高雄小港林園線2022年9月核定，完工期只需要八年，地方負擔41%。行政院不該對不同城市有不同待遇，捷運藍線能儘快動工。
羅廷瑋表示，中央給台中多一點資源，只要拖一天，相關工程成本，原物料成本，或者土地的徵收，都有可能會影響整體經費，希望這項台中重大建設能看見的曙光，儘快施行。
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