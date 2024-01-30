快訊

日本名校迷思鬆動？ 研究發現孩子易陷「深海魚」困境

年終領6個月被罵貪心！長榮航空機師曝「入帳金額」嘆：笑不出來

雙北千萬內能買哪裡？一表揭這區最受小資歡迎

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中捷藍線核定 準藍委：要不是民進黨大小眼去年早通過

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨台中市立委當選人黃健豪（左二）、羅廷瑋（左）、廖偉翔（右二）、文傳會副主委林家興今舉行「台中新民意發聲，中捷藍線儘速動工」記者會。圖／國民黨提供
國民黨台中市立委當選人黃健豪（左二）、羅廷瑋（左）、廖偉翔（右二）、文傳會副主委林家興今舉行「台中新民意發聲，中捷藍線儘速動工」記者會。圖／國民黨提供

國民黨今天記者會指出，選後行政院最大的阻力過去了，中捷藍線就通了，但政院版本仍有核定時間長，工程時間長，地方負擔較多等問題，國民黨台中立委會持續監督，盼儘快動工，也希望捷運綠線延伸案儘速通過，共同發展台中的軌道建設。

國民黨台中市立委當選人黃健豪、羅廷瑋、廖偉翔、文傳會副主委林家興舉行記者會。廖偉翔表示，民進黨總統當選人賴清德曾說中捷藍線改到有力人士附近，民進黨台中立委張廖萬堅、林靜儀、江肇國、蔡其昌也針對台中藍線多有批判；選戰結束，政院立刻核定通過，完全打臉民進黨立委過去的說辭，要不是選舉年，民進黨政府大小眼，很可能台中捷運去年已通過核定。

廖偉翔提出台中捷運藍線三大訴求，優先發包捷運藍線的細部設計規畫案，經費不足部分，行政院用第二預備金辦理；2025年預算，交通部須編列藍線細部設計經費；大工程未發包，小工程先進行。

黃健豪指出，行政院核定通過的版本與去年2月版本一樣，浪費近一年，這段時間就是選舉操作。政院版本仍有兩長一多問題，包括核定時間長，工程時間長，地方負擔較多。

他說，台中藍線今年1月核定，完工需要約十年，地方需負擔58%；高雄黃線2022年3月核定通過，完工期六年，地方負擔42%；高雄小港林園線2022年9月核定，完工期只需要八年，地方負擔41%。行政院不該對不同城市有不同待遇，捷運藍線能儘快動工。

羅廷瑋表示，中央給台中多一點資源，只要拖一天，相關工程成本，原物料成本，或者土地的徵收，都有可能會影響整體經費，希望這項台中重大建設能看見的曙光，儘快施行。

台中捷運 行政院 民進黨

延伸閱讀

政院核定台中藍線 藍：證明中央操弄中捷假議題

原本明天召開記者會為中捷藍線發聲 準立委「突接核定通過消息」回應了

國道休息站移樹「種綠電」 準立委黃健豪批本末倒置 不排除凍結預算

廖偉翔公布新戰力！丁旗源將任國會辦公室主任 具21年立院經驗

相關新聞

是否被徵詢入閣？ 薛富盛不願回答強調1點

民進黨主席、總統當選人賴清德昨表示，未來閣揆及總統府秘書長人選將會符合「跨黨派、跨世代、跨領域」的民主大聯盟原則，不只行...

全教總批公教調薪藏黑箱 民眾黨主張公開透明三原則

今年公教人員調薪4％，全國教師工會總聯合會發現公教人員專業加給，公務員從6.25％到12.79％有不同調幅。民眾黨不分區...

投錯正副院長將祭黨紀？準藍委：不太能理解為何會投錯

國民黨立法院黨團中午舉行黨團大會，對於立法院長選舉是否對投錯票者黨紀處分，國民黨副發言人賴苡任表示，國民黨是有組織紀律的...

川普重回白宮聲勢漲 美專家關注中國對台盤算

鑒於美國前總統川普重返白宮氣勢日增，觀察家們開始檢視：他若再次執政，將如何影響台灣政策？而北京對台的盤算，包括中方期望統...

游錫堃個人身分支持單召委 柯建銘：民進黨有黨團立場

立法院長游錫堃支持民眾黨提出的國會改革意見，外界質疑與民進黨意見不一。民進黨立法院黨團總召柯建銘今天說，游錫堃只是表達個...

民進黨曾推單一召委制卻無疾而終 綠營：「新民意」是主因

立法院長游錫堃昨天以個人身分回應，同意未來朝民眾黨提出的國會改革訴求推動，連由民眾黨立委當選人黃國昌拋出的「委員會改單一召委制」都同意了，引發關注。為何引發關注？因為民進黨團總召柯建銘日前已公開反對，抨擊黃國昌是「司馬昭之心」，民進黨籍的立法院副院長蔡其昌昨天也以個人身分表示反對，讓人看不清游、蔡、柯哪一個「個人身分」的發言，才真正代表民進黨立委的多數意見。 黃國昌稱柯建銘在2016年時曾領銜推動「立法院各委員會組織法修正草案」，主推的就是單一召委制。民進黨立院人士說，「單一召委制」沒有推到底，2018年九合一選舉後的「新民意」應是原因之一。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。